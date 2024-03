WP: среди украинцев появились разногласия из-за Зеленского

Действия украинского лидера посеяли панику среди мужчин призывного возраста Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинском обществе возникли разногласия из-за неспособности президента Украины Владимира Зеленского достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии. Об этом написала газета The Washington Post. «Неспособность Зеленского достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии <…> вызвала глубокие разногласия в украинском парламенте и в более широком смысле в украинском обществе», — говорится в материале издания. Там отмечают, что действия украинского лидера посеяли панику среди мужчин призывного возраста настолько, что некоторые из которых скрылись, опасаясь, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть. По данным газеты, увольнение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного произошло из-за отсутствия четкой стратегии мобилизации. При этом новый главнокомандующий Александр Сырский до сих пор не внес новой ясности, заключили в статье. Ранее Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ предполагает введение электронных повесток, а также ограничение прав уклонистов, в том числе запрет на управление авто и блокировку банковских счетов. Газета The New York Times писала, что поиск солдат для мобилизации стал для Киева острой проблемой.

