WP: среди украинцев появились разногласия из-за Зеленского

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Действия украинского лидера посеяли панику среди мужчин призывного возраста Фото:
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В украинском обществе возникли разногласия из-за неспособности президента Украины Владимира Зеленского достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии. Об этом написала газета The Washington Post.

«Неспособность Зеленского достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии <…> вызвала глубокие разногласия в украинском парламенте и в более широком смысле в украинском обществе», — говорится в материале издания. Там отмечают, что действия украинского лидера посеяли панику среди мужчин призывного возраста настолько, что некоторые из которых скрылись, опасаясь, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть.

По данным газеты, увольнение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного произошло из-за отсутствия четкой стратегии мобилизации. При этом новый главнокомандующий Александр Сырский до сих пор не внес новой ясности, заключили в статье.

Ранее Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ предполагает введение электронных повесток, а также ограничение прав уклонистов, в том числе запрет на управление авто и блокировку банковских счетов. Газета The New York Times писала, что поиск солдат для мобилизации стал для Киева острой проблемой.

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В украинском обществе возникли разногласия из-за неспособности президента Украины Владимира Зеленского достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии. Об этом написала газета The Washington Post. «Неспособность Зеленского достичь политического консенсуса по мобилизационной стратегии <…> вызвала глубокие разногласия в украинском парламенте и в более широком смысле в украинском обществе», — говорится в материале издания. Там отмечают, что действия украинского лидера посеяли панику среди мужчин призывного возраста настолько, что некоторые из которых скрылись, опасаясь, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть. По данным газеты, увольнение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного произошло из-за отсутствия четкой стратегии мобилизации. При этом новый главнокомандующий Александр Сырский до сих пор не внес новой ясности, заключили в статье. Ранее Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Документ предполагает введение электронных повесток, а также ограничение прав уклонистов, в том числе запрет на управление авто и блокировку банковских счетов. Газета The New York Times писала, что поиск солдат для мобилизации стал для Киева острой проблемой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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