Участники СВО смогут не выплачивать кредиты полностью

Участники СВО после кредитных каникул выплатят лишь основную часть долга

11 марта 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Участники СВО будут выплачивать только основную часть долга по кредиту Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новый законопроект, поступивший на рассмотрение Госдумы, предполагает, что участники СВО смогут не полностью выплачивать свои кредиты. По истечении кредитных каникул им потребуется погашать только основную сумму задолженности. «Военнослужащие после окончания действия кредитных каникул будут выплачивать только основную часть долга», — сообщает официальный telegram-канал Госдумы. Там добавили, что если на момент вступления закона в силу заемщик уже оплатил проценты по кредиту, то банк перенаправит эти средства на погашение тела кредита. Если же кредит уже полностью погашен, то средства будут перенаправлены на другие займы участника СВО. Государство, в свою очередь, будет возмещать банкам 50% недополученных доходов, связанных с таким порядком погашения кредитов, заключили в сообщении. Правительство РФ также поддержало проект закона, который освободит участников спецоперации от обязательства уплачивать проценты по потребительским кредитам после окончания льготного периода. Центробанк разъяснил, что кредитные каникулы для участников спецоперации и их семей не повлияют на кредитную историю или рейтинг кредитоспособности, передает РАПСИ.

Новый законопроект, поступивший на рассмотрение Госдумы, предполагает, что участники СВО смогут не полностью выплачивать свои кредиты. По истечении кредитных каникул им потребуется погашать только основную сумму задолженности. «Военнослужащие после окончания действия кредитных каникул будут выплачивать только основную часть долга», — сообщает официальный telegram-канал Госдумы. Там добавили, что если на момент вступления закона в силу заемщик уже оплатил проценты по кредиту, то банк перенаправит эти средства на погашение тела кредита. Если же кредит уже полностью погашен, то средства будут перенаправлены на другие займы участника СВО. Государство, в свою очередь, будет возмещать банкам 50% недополученных доходов, связанных с таким порядком погашения кредитов, заключили в сообщении. Правительство РФ также поддержало проект закона, который освободит участников спецоперации от обязательства уплачивать проценты по потребительским кредитам после окончания льготного периода. Центробанк разъяснил, что кредитные каникулы для участников спецоперации и их семей не повлияют на кредитную историю или рейтинг кредитоспособности, передает РАПСИ.