Ветераны из Перми встретили автопробег Владивосток — Луганск, посвященный СВО. Фото

11 марта 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Идея провести патриотический автопробег принадлежит свердловскому бизнесмену Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участники автопробега Владивосток — Луганск 10 марта добрались до Перми. В городе их встретили ветераны боевых действий региона, передает telegram-канал «Прикамские витязи». Акция проводится для передачи помощи бойцам в зону проведения спецоперации. «В Перми у памятника „Солдат России“ ветераны краевого центра встретили участников автопробега Владивосток — Луганск. Они произнесли друг другу приветственные слова, рассказали о своей общественной работе, о целях автопробега, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента», — написано в мессенджере. Патриотическая акция стартовала во Владивостоке 17 февраля. Участники акции планируют заезжать в каждый крупный город и проводить там тематические мероприятия. Автором идеи выступил предприниматель из Екатеринбурга Игорь Кудрявцев. Поездка завершится в Луганске. Встреча состоялась у мемориала «Солдат России» в центре Перми Фото: telegram-канал «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie/3764?single Участники автопробега следуют из Владивостока в Луганск Фото: telegram-канал «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie/3764?single Активисты останавливаются в крупных городах РФ на маршруте следования Фото: telegram-канал «Прикамские витязи», https://t.me/prikamskie/3764?single

Участники автопробега Владивосток — Луганск 10 марта добрались до Перми. В городе их встретили ветераны боевых действий региона, передает telegram-канал «Прикамские витязи». Акция проводится для передачи помощи бойцам в зону проведения спецоперации. «В Перми у памятника „Солдат России“ ветераны краевого центра встретили участников автопробега Владивосток — Луганск. Они произнесли друг другу приветственные слова, рассказали о своей общественной работе, о целях автопробега, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента», — написано в мессенджере. Патриотическая акция стартовала во Владивостоке 17 февраля. Участники акции планируют заезжать в каждый крупный город и проводить там тематические мероприятия. Автором идеи выступил предприниматель из Екатеринбурга Игорь Кудрявцев. Поездка завершится в Луганске.