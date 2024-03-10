Участники автопробега Владивосток — Луганск 10 марта добрались до Перми. В городе их встретили ветераны боевых действий региона, передает telegram-канал «Прикамские витязи». Акция проводится для передачи помощи бойцам в зону проведения спецоперации.
«В Перми у памятника „Солдат России“ ветераны краевого центра встретили участников автопробега Владивосток — Луганск. Они произнесли друг другу приветственные слова, рассказали о своей общественной работе, о целях автопробега, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента», — написано в мессенджере.
Патриотическая акция стартовала во Владивостоке 17 февраля. Участники акции планируют заезжать в каждый крупный город и проводить там тематические мероприятия. Автором идеи выступил предприниматель из Екатеринбурга Игорь Кудрявцев. Поездка завершится в Луганске.
Встреча состоялась у мемориала «Солдат России» в центре Перми
Участники автопробега Владивосток — Луганск 10 марта добрались до Перми. В городе их встретили ветераны боевых действий региона, передает telegram-канал «Прикамские витязи». Акция проводится для передачи помощи бойцам в зону проведения спецоперации. «В Перми у памятника „Солдат России“ ветераны краевого центра встретили участников автопробега Владивосток — Луганск. Они произнесли друг другу приветственные слова, рассказали о своей общественной работе, о целях автопробега, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента», — написано в мессенджере. Патриотическая акция стартовала во Владивостоке 17 февраля. Участники акции планируют заезжать в каждый крупный город и проводить там тематические мероприятия. Автором идеи выступил предприниматель из Екатеринбурга Игорь Кудрявцев. Поездка завершится в Луганске.