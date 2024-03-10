10 марта 2024

Ветераны из Перми встретили автопробег Владивосток — Луганск, посвященный СВО. Фото

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Патриотический автопробег. Магнитогорск, автопробег, патриотизм, буква z, сво
Идея провести патриотический автопробег принадлежит свердловскому бизнесмену Фото:
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Участники автопробега Владивосток — Луганск 10 марта добрались до Перми. В городе их встретили ветераны боевых действий региона, передает telegram-канал «Прикамские витязи». Акция проводится для передачи помощи бойцам в зону проведения спецоперации.

«В Перми у памятника „Солдат России“ ветераны краевого центра встретили участников автопробега Владивосток — Луганск. Они произнесли друг другу приветственные слова, рассказали о своей общественной работе, о целях автопробега, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента», — написано в мессенджере.

Патриотическая акция стартовала во Владивостоке 17 февраля. Участники акции планируют заезжать в каждый крупный город и проводить там тематические мероприятия. Автором идеи выступил предприниматель из Екатеринбурга Игорь Кудрявцев. Поездка завершится в Луганске.

Встреча состоялась у мемориала «Солдат России» в центре Перми
Встреча состоялась у мемориала «Солдат России» в центре Перми
Фото:
Участники автопробега следуют из Владивостока в Луганск
Участники автопробега следуют из Владивостока в Луганск
Фото:
Активисты останавливаются в крупных городах РФ на маршруте следования
Активисты останавливаются в крупных городах РФ на маршруте следования
Фото:

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Участники автопробега Владивосток — Луганск 10 марта добрались до Перми. В городе их встретили ветераны боевых действий региона, передает telegram-канал «Прикамские витязи». Акция проводится для передачи помощи бойцам в зону проведения спецоперации. «В Перми у памятника „Солдат России“ ветераны краевого центра встретили участников автопробега Владивосток — Луганск. Они произнесли друг другу приветственные слова, рассказали о своей общественной работе, о целях автопробега, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента», — написано в мессенджере. Патриотическая акция стартовала во Владивостоке 17 февраля. Участники акции планируют заезжать в каждый крупный город и проводить там тематические мероприятия. Автором идеи выступил предприниматель из Екатеринбурга Игорь Кудрявцев. Поездка завершится в Луганске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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