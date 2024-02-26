«Известия»: бойцов СВО освободят от уплаты процентов по потребкредитам

27 февраля 2024 в 03:02 Размер текста - 17 +

Бойцы необходимо выплатить часть долга, оставшуюся сумму покроют банки и бюджет Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России участников спецоперации хотят освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Соответствующий проект закона 26 февраля одобрило правительство, рассказал источник в кабмине. «Минфин предлагает снять с бойцов СВО обязательства по уплате процентов по потребительским кредитам после окончания льготного периода. Если на дату вступления закона заемщик уже уплатил их во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства в счет основного долга», — пояснил источник в интервью «Известиям». Инициатива подразумевает, что банкам в размере 50% возместят недополученный дохода по процентам. На эти цели из бюджета планируют выделить порядка 5,7 млрд рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны подготовить доклад с предложениями по выплатам и льготам для участников спецоперации. По словам зампредседателя Комитета Госдумы по туризму Натальи Костенко, в России должна появиться новая льгота для инвалидов СВО. Авторы проекта предлагают списывать кредиты военнослужащим, получившим не только первую, но и вторую группу инвалидности.

В России участников спецоперации хотят освободить от уплаты процентов по потребительским кредитам. Соответствующий проект закона 26 февраля одобрило правительство, рассказал источник в кабмине. «Минфин предлагает снять с бойцов СВО обязательства по уплате процентов по потребительским кредитам после окончания льготного периода. Если на дату вступления закона заемщик уже уплатил их во время кредитных каникул, банк должен будет перенаправить эти средства в счет основного долга», — пояснил источник в интервью «Известиям». Инициатива подразумевает, что банкам в размере 50% возместят недополученный дохода по процентам. На эти цели из бюджета планируют выделить порядка 5,7 млрд рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны подготовить доклад с предложениями по выплатам и льготам для участников спецоперации. По словам зампредседателя Комитета Госдумы по туризму Натальи Костенко, в России должна появиться новая льгота для инвалидов СВО. Авторы проекта предлагают списывать кредиты военнослужащим, получившим не только первую, но и вторую группу инвалидности.