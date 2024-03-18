В ООН раскрыли, как будут относиться к РФ после выборов президента

ООН будет продолжать сотрудничать с правительством РФ после выборов

18 марта 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

В ООН нет конкретных комментариев в связи с выборами президента в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Организация Объединенных Наций (ООН) будет продолжать сотрудничать с правительством России после его формирования. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак. «У нас нет комментария в связи с выборами в целом. Конечно, мы продолжаем взаимодействовать с правительством (России — прим. URA.RU) и будем дальше делать это», — сказал Хак, комментируя итоги президентских выборов в РФ. Его слова передает ТАСС. Также он добавил, что ООН будет использовать «стандартные процедуры» после формирования кабинета министров. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За Владимира Путина на выборах проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Организация Объединенных Наций (ООН) будет продолжать сотрудничать с правительством России после его формирования. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак. «У нас нет комментария в связи с выборами в целом. Конечно, мы продолжаем взаимодействовать с правительством (России — прим. URA.RU) и будем дальше делать это», — сказал Хак, комментируя итоги президентских выборов в РФ. Его слова передает ТАСС. Также он добавил, что ООН будет использовать «стандартные процедуры» после формирования кабинета министров. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За Владимира Путина на выборах проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.