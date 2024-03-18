18 марта 2024

В ООН раскрыли, как будут относиться к РФ после выборов президента

ООН будет продолжать сотрудничать с правительством РФ после выборов
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
В ООН нет конкретных комментариев в связи с выборами президента в РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Организация Объединенных Наций (ООН) будет продолжать сотрудничать с правительством России после его формирования. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

«У нас нет комментария в связи с выборами в целом. Конечно, мы продолжаем взаимодействовать с правительством (России — прим. URA.RU) и будем дальше делать это», — сказал Хак, комментируя итоги президентских выборов в РФ. Его слова передает ТАСС. Также он добавил, что ООН будет использовать «стандартные процедуры» после формирования кабинета министров.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За Владимира Путина на выборах проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.

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Организация Объединенных Наций (ООН) будет продолжать сотрудничать с правительством России после его формирования. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак. «У нас нет комментария в связи с выборами в целом. Конечно, мы продолжаем взаимодействовать с правительством (России — прим. URA.RU) и будем дальше делать это», — сказал Хак, комментируя итоги президентских выборов в РФ. Его слова передает ТАСС. Также он добавил, что ООН будет использовать «стандартные процедуры» после формирования кабинета министров. Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За Владимира Путина на выборах проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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