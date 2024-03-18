В ООН раскрыли, как будут относиться к РФ после выборов президента

Организация Объединенных Наций (ООН) будет продолжать сотрудничать с правительством России после его формирования. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.
«У нас нет комментария в связи с выборами в целом. Конечно, мы продолжаем взаимодействовать с правительством (России — прим. URA.RU) и будем дальше делать это», — сказал Хак, комментируя итоги президентских выборов в РФ. Его слова передает ТАСС. Также он добавил, что ООН будет использовать «стандартные процедуры» после формирования кабинета министров.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. За Владимира Путина на выборах проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.
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