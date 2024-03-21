Глава Генштаба Франции: Запад не ограничится поставками оружия для ВСУ

Помощь Запада Украине может выйти за рамки поставок вооружения. Об этом заявил французский генерал Тьерри Буркхард после его встречи с командующим ВС Швеции Микаэлем Байденом.
«Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — отметил начальник генштаба Франции, его слова приводит агентство AFP. При этом военный подчеркнул, что киевские власти пока не просили о направлении на их территорию иностранных военных.
Буркхард считает, что НАТО должно быть готово к любому развитию событий в конфликте на Украине. Он утверждает, что важно продемонстрировать Москве, что Запад может изменить свою стратегию и перейти от поставок оружия к прямому военному участию. Это необходимо, по словам генерала, чтобы показать России, что она «не может использовать логику идти до конца».
Помощь Запада Украине может выйти за рамки поставок вооружения. Об этом заявил французский генерал Тьерри Буркхард после его встречи с командующим ВС Швеции Микаэлем Байденом. «Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — отметил начальник генштаба Франции, его слова приводит агентство AFP. При этом военный подчеркнул, что киевские власти пока не просили о направлении на их территорию иностранных военных. Буркхард считает, что НАТО должно быть готово к любому развитию событий в конфликте на Украине. Он утверждает, что важно продемонстрировать Москве, что Запад может изменить свою стратегию и перейти от поставок оружия к прямому военному участию. Это необходимо, по словам генерала, чтобы показать России, что она «не может использовать логику идти до конца».