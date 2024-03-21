Глава Генштаба Франции: Запад не ограничится поставками оружия для ВСУ

21 марта 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Украина не просила отправлять на фронт иностранных военных, заявил Буркхард Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь Запада Украине может выйти за рамки поставок вооружения. Об этом заявил французский генерал Тьерри Буркхард после его встречи с командующим ВС Швеции Микаэлем Байденом. «Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — отметил начальник генштаба Франции, его слова приводит агентство AFP. При этом военный подчеркнул, что киевские власти пока не просили о направлении на их территорию иностранных военных. Буркхард считает, что НАТО должно быть готово к любому развитию событий в конфликте на Украине. Он утверждает, что важно продемонстрировать Москве, что Запад может изменить свою стратегию и перейти от поставок оружия к прямому военному участию. Это необходимо, по словам генерала, чтобы показать России, что она «не может использовать логику идти до конца». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощь Запада Украине может выйти за рамки поставок вооружения. Об этом заявил французский генерал Тьерри Буркхард после его встречи с командующим ВС Швеции Микаэлем Байденом. «Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — отметил начальник генштаба Франции, его слова приводит агентство AFP. При этом военный подчеркнул, что киевские власти пока не просили о направлении на их территорию иностранных военных. Буркхард считает, что НАТО должно быть готово к любому развитию событий в конфликте на Украине. Он утверждает, что важно продемонстрировать Москве, что Запад может изменить свою стратегию и перейти от поставок оружия к прямому военному участию. Это необходимо, по словам генерала, чтобы показать России, что она «не может использовать логику идти до конца».