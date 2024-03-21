21 марта 2024

Глава Генштаба Франции: Запад не ограничится поставками оружия для ВСУ

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Украина не просила отправлять на фронт иностранных военных, заявил Буркхард Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Помощь Запада Украине может выйти за рамки поставок вооружения. Об этом заявил французский генерал Тьерри Буркхард после его встречи с командующим ВС Швеции Микаэлем Байденом.

«Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — отметил начальник генштаба Франции, его слова приводит агентство AFP. При этом военный подчеркнул, что киевские власти пока не просили о направлении на их территорию иностранных военных.

Буркхард считает, что НАТО должно быть готово к любому развитию событий в конфликте на Украине. Он утверждает, что важно продемонстрировать Москве, что Запад может изменить свою стратегию и перейти от поставок оружия к прямому военному участию. Это необходимо, по словам генерала, чтобы показать России, что она «не может использовать логику идти до конца».

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Помощь Запада Украине может выйти за рамки поставок вооружения. Об этом заявил французский генерал Тьерри Буркхард после его встречи с командующим ВС Швеции Микаэлем Байденом. «Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — отметил начальник генштаба Франции, его слова приводит агентство AFP. При этом военный подчеркнул, что киевские власти пока не просили о направлении на их территорию иностранных военных. Буркхард считает, что НАТО должно быть готово к любому развитию событий в конфликте на Украине. Он утверждает, что важно продемонстрировать Москве, что Запад может изменить свою стратегию и перейти от поставок оружия к прямому военному участию. Это необходимо, по словам генерала, чтобы показать России, что она «не может использовать логику идти до конца».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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