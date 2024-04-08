Песков раскрыл, поедет ли Путин смотреть на разрушения от паводка

Песков: в ближайшее время визит Путина в Оренбургскую область не планируется

08 апреля 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что ситуация с паводком еще не достигла критического момента Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается выезжать в Оренбургскую область, которая страдает от паводка. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Пока в ближайшее время поездок президента не запланировано. Путин постоянно держит руку на пульсе», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что ситуация с паводком еще, возможно, не достигла критического момента. Он напомнил, что по поручению Путина в регион вылетел министр РФ по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Ранее в Орске произошел прорыв дамбы. Пик паводка придется на 10 апреля, заявили в МЧС России. Подтопленными оказались тысячи домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается выезжать в Оренбургскую область, которая страдает от паводка. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Пока в ближайшее время поездок президента не запланировано. Путин постоянно держит руку на пульсе», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что ситуация с паводком еще, возможно, не достигла критического момента. Он напомнил, что по поручению Путина в регион вылетел министр РФ по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Ранее в Орске произошел прорыв дамбы. Пик паводка придется на 10 апреля, заявили в МЧС России. Подтопленными оказались тысячи домов.