Песков раскрыл, поедет ли Путин смотреть на разрушения от паводка

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается выезжать в Оренбургскую область, которая страдает от паводка. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Пока в ближайшее время поездок президента не запланировано. Путин постоянно держит руку на пульсе», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Песков отметил, что ситуация с паводком еще, возможно, не достигла критического момента. Он напомнил, что по поручению Путина в регион вылетел министр РФ по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
Ранее в Орске произошел прорыв дамбы. Пик паводка придется на 10 апреля, заявили в МЧС России. Подтопленными оказались тысячи домов.
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