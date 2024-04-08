Песков раскрыл, поедет ли Путин смотреть на разрушения от паводка

Песков: в ближайшее время визит Путина в Оренбургскую область не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что ситуация с паводком еще не достигла критического момента Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается выезжать в Оренбургскую область, которая страдает от паводка. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока в ближайшее время поездок президента не запланировано. Путин постоянно держит руку на пульсе», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Песков отметил, что ситуация с паводком еще, возможно, не достигла критического момента. Он напомнил, что по поручению Путина в регион вылетел министр РФ по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Ранее в Орске произошел прорыв дамбы. Пик паводка придется на 10 апреля, заявили в МЧС России. Подтопленными оказались тысячи домов.

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время не собирается выезжать в Оренбургскую область, которая страдает от паводка. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Пока в ближайшее время поездок президента не запланировано. Путин постоянно держит руку на пульсе», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков отметил, что ситуация с паводком еще, возможно, не достигла критического момента. Он напомнил, что по поручению Путина в регион вылетел министр РФ по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Ранее в Орске произошел прорыв дамбы. Пик паводка придется на 10 апреля, заявили в МЧС России. Подтопленными оказались тысячи домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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