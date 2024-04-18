Россия выразила сожаления на желание Аргентины стать партнером НАТО

Россия выражает сожаление по поводу планов Аргентины стать глобальным партнером НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Заявка Аргентины на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнера вызывает сожаление», — передает слова Рябкова ТАСС. Он добавил, что такой шаг не принесет миру дополнительной безопасности.
По словам Рябкова, Россия не будет менять свой подход в отношениях с Аргентиной в связи с этими событиями. Страны должны осознавать, какую роль играет НАТО и к чему приводит ее деятельность в мировом сообществе, заключил замглавы МИД РФ.
Аргентина 18 апреля подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера. Подобный статус предназначен для укрепления сотрудничества определенных стран с альянсом. Под ним государства работают с альянсом в области безопасности, обороны, миротворчества и других сферах. Подробности можно найти в материале URA.RU.
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