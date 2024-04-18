Россия выразила сожаления на желание Аргентины стать партнером НАТО

18 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Страны должны понимать к чему приводит деятельность НАТО в мировом сообществе, заявил Сергей Рябков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Россия выражает сожаление по поводу планов Аргентины стать глобальным партнером НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Заявка Аргентины на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнера вызывает сожаление», — передает слова Рябкова ТАСС. Он добавил, что такой шаг не принесет миру дополнительной безопасности. По словам Рябкова, Россия не будет менять свой подход в отношениях с Аргентиной в связи с этими событиями. Страны должны осознавать, какую роль играет НАТО и к чему приводит ее деятельность в мировом сообществе, заключил замглавы МИД РФ. Аргентина 18 апреля подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера. Подобный статус предназначен для укрепления сотрудничества определенных стран с альянсом. Под ним государства работают с альянсом в области безопасности, обороны, миротворчества и других сферах. Подробности можно найти в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия выражает сожаление по поводу планов Аргентины стать глобальным партнером НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Заявка Аргентины на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнера вызывает сожаление», — передает слова Рябкова ТАСС. Он добавил, что такой шаг не принесет миру дополнительной безопасности. По словам Рябкова, Россия не будет менять свой подход в отношениях с Аргентиной в связи с этими событиями. Страны должны осознавать, какую роль играет НАТО и к чему приводит ее деятельность в мировом сообществе, заключил замглавы МИД РФ. Аргентина 18 апреля подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера. Подобный статус предназначен для укрепления сотрудничества определенных стран с альянсом. Под ним государства работают с альянсом в области безопасности, обороны, миротворчества и других сферах. Подробности можно найти в материале URA.RU.