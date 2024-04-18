Россия выразила сожаления на желание Аргентины стать партнером НАТО

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НАТО. Москва. stock, нато, финляндия, nato,  stock
Страны должны понимать к чему приводит деятельность НАТО в мировом сообществе, заявил Сергей Рябков Фото:

Россия выражает сожаление по поводу планов Аргентины стать глобальным партнером НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Заявка Аргентины на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнера вызывает сожаление», — передает слова Рябкова ТАСС. Он добавил, что такой шаг не принесет миру дополнительной безопасности.

По словам Рябкова, Россия не будет менять свой подход в отношениях с Аргентиной в связи с этими событиями. Страны должны осознавать, какую роль играет НАТО и к чему приводит ее деятельность в мировом сообществе, заключил замглавы МИД РФ.

Аргентина 18 апреля подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера. Подобный статус предназначен для укрепления сотрудничества определенных стран с альянсом. Под ним государства работают с альянсом в области безопасности, обороны, миротворчества и других сферах. Подробности можно найти в материале URA.RU.

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Россия выражает сожаление по поводу планов Аргентины стать глобальным партнером НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Заявка Аргентины на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнера вызывает сожаление», — передает слова Рябкова ТАСС. Он добавил, что такой шаг не принесет миру дополнительной безопасности. По словам Рябкова, Россия не будет менять свой подход в отношениях с Аргентиной в связи с этими событиями. Страны должны осознавать, какую роль играет НАТО и к чему приводит ее деятельность в мировом сообществе, заключил замглавы МИД РФ. Аргентина 18 апреля подала заявку на присоединение к НАТО в качестве глобального партнера. Подобный статус предназначен для укрепления сотрудничества определенных стран с альянсом. Под ним государства работают с альянсом в области безопасности, обороны, миротворчества и других сферах. Подробности можно найти в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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