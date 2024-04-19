Адвокат семьи погибшего в ХМАО уральского вахтовика добивается переквалификации уголовного дела

Адвокат семьи погибшего на вахте в Нефтеюганске екатеринбуржца Никиты Фефелова Юлия Липинская добивается переквалификации уголовного дела. Об этом URA.RU сообщила защитница потерпевших.
«Трудовая инспекция определила, что [в гибели вахтовика] есть вина организации [„АВ-Строй“] и лиц, которые непосредственно отвечают за охрану труда. По такой категории уголовное дело возбуждается по статье 143 УК РФ», — рассказала адвокат. Заключение трудовой инспекции ХМАО есть в распоряжении агентства.
Изначально следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), после чего его переквалифицировали в 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Но сторона защиты не согласна ни с первой, ни со второй квалификацией.
Никита Фефелов погиб в аварии при обкатке вездехода на месторождении. В акте трудовой инспекции причиной несчастного случая указаны «неудовлетворительная организация производства работ, в том числе необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы».
URA.RU направило запрос в СК ХМАО, «АВ-Строй» и трудовую инспекцию региона. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Бастрыкин вмешался в расследование смерти вахтовика из Екатеринбурга в ХМАО. Семья Никиты Фефелова обратилась к руководителю СК, так как не согласны с квалификацией уголовного дела
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