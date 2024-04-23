Пострадавшему от паводков российскому бизнесу предложили особые льготы

Для терпящих убытки предпринимателей из Курганской, Тюменской и Оренбургской областей предложили разработать дополнительные меры поддержки. С такой инициативой вышла общественная организация «Опора России», адресовав ее премьеру-министра РФ Михаилу Мишустину.
«Рекомендуем предоставить малым и средним предприятиям (МСП), потерпевшим убытки, отсрочки по налогам и страховым взносам. Также предлагаем перенести сроки сдачи отчетности и не начислять пени и штрафы по просроченным платежам, в том числе за коммунальные услуги», — цитирует письмо «Опоры России», отправленное на имя премьер-министра Михаила Мишустина, «Известия».
Также представители общественного объединения просят установить гранты субъектам МСП на восстановление бизнеса. Ранее, после совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой федерального казначейства Романом Артюхиным, ряд экспертов URA.RU подчеркнули важность поддержки малых и средних предприятий России.
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