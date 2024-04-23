Пострадавшему от паводков российскому бизнесу предложили особые льготы

24 апреля 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

В «Опоре России» считают, что сейчас послабления касаются главным образом крупного бизнеса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Для терпящих убытки предпринимателей из Курганской, Тюменской и Оренбургской областей предложили разработать дополнительные меры поддержки. С такой инициативой вышла общественная организация «Опора России», адресовав ее премьеру-министра РФ Михаилу Мишустину. «Рекомендуем предоставить малым и средним предприятиям (МСП), потерпевшим убытки, отсрочки по налогам и страховым взносам. Также предлагаем перенести сроки сдачи отчетности и не начислять пени и штрафы по просроченным платежам, в том числе за коммунальные услуги», — цитирует письмо «Опоры России», отправленное на имя премьер-министра Михаила Мишустина, «Известия». Также представители общественного объединения просят установить гранты субъектам МСП на восстановление бизнеса. Ранее, после совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой федерального казначейства Романом Артюхиным, ряд экспертов URA.RU подчеркнули важность поддержки малых и средних предприятий России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для терпящих убытки предпринимателей из Курганской, Тюменской и Оренбургской областей предложили разработать дополнительные меры поддержки. С такой инициативой вышла общественная организация «Опора России», адресовав ее премьеру-министра РФ Михаилу Мишустину. «Рекомендуем предоставить малым и средним предприятиям (МСП), потерпевшим убытки, отсрочки по налогам и страховым взносам. Также предлагаем перенести сроки сдачи отчетности и не начислять пени и штрафы по просроченным платежам, в том числе за коммунальные услуги», — цитирует письмо «Опоры России», отправленное на имя премьер-министра Михаила Мишустина, «Известия». Также представители общественного объединения просят установить гранты субъектам МСП на восстановление бизнеса. Ранее, после совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главой федерального казначейства Романом Артюхиным, ряд экспертов URA.RU подчеркнули важность поддержки малых и средних предприятий России.