07 марта 2024

Польша отказалась отправлять войска на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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Польские войска не будут направлены на Украину, заявил Косиняк-Камыш Фото:
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Польша останется вне военных действий на территории Украины, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, польские войска не будут направлены на украинскую землю.

«Войска польского не будет на Украине», — подчеркнул Косиняк-Камыш, выступая перед сотрудниками оборонного ведомства. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVN24. Он также добавил, что Польша продолжит оказывать поддержку Киеву, включая передачу вооружений и поддержку инициатив, направленных на обеспечение безопасности Польши.

Министр обороны Польши подтвердил намерение страны продолжать помогать Украине, но без прямого военного вмешательства. Варшава будет передавать вооружения и поддерживать инициативы, которые укрепляют безопасность региона.

Это заявление последовало после того, как 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о дискуссиях относительно возможности отправки сухопутных войск западных стран на Украину, которые проходили в Париже. На встрече, по его словам, не было достигнуто единого мнения по этому поводу.

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Польша останется вне военных действий на территории Украины, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, польские войска не будут направлены на украинскую землю. «Войска польского не будет на Украине», — подчеркнул Косиняк-Камыш, выступая перед сотрудниками оборонного ведомства. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVN24. Он также добавил, что Польша продолжит оказывать поддержку Киеву, включая передачу вооружений и поддержку инициатив, направленных на обеспечение безопасности Польши. Министр обороны Польши подтвердил намерение страны продолжать помогать Украине, но без прямого военного вмешательства. Варшава будет передавать вооружения и поддерживать инициативы, которые укрепляют безопасность региона. Это заявление последовало после того, как 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о дискуссиях относительно возможности отправки сухопутных войск западных стран на Украину, которые проходили в Париже. На встрече, по его словам, не было достигнуто единого мнения по этому поводу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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