Польша отказалась отправлять войска на Украину

08 марта 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Польские войска не будут направлены на Украину, заявил Косиняк-Камыш Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша останется вне военных действий на территории Украины, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, польские войска не будут направлены на украинскую землю. «Войска польского не будет на Украине», — подчеркнул Косиняк-Камыш, выступая перед сотрудниками оборонного ведомства. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVN24. Он также добавил, что Польша продолжит оказывать поддержку Киеву, включая передачу вооружений и поддержку инициатив, направленных на обеспечение безопасности Польши. Министр обороны Польши подтвердил намерение страны продолжать помогать Украине, но без прямого военного вмешательства. Варшава будет передавать вооружения и поддерживать инициативы, которые укрепляют безопасность региона. Это заявление последовало после того, как 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о дискуссиях относительно возможности отправки сухопутных войск западных стран на Украину, которые проходили в Париже. На встрече, по его словам, не было достигнуто единого мнения по этому поводу.

Польша останется вне военных действий на территории Украины, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, польские войска не будут направлены на украинскую землю. «Войска польского не будет на Украине», — подчеркнул Косиняк-Камыш, выступая перед сотрудниками оборонного ведомства. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVN24. Он также добавил, что Польша продолжит оказывать поддержку Киеву, включая передачу вооружений и поддержку инициатив, направленных на обеспечение безопасности Польши. Министр обороны Польши подтвердил намерение страны продолжать помогать Украине, но без прямого военного вмешательства. Варшава будет передавать вооружения и поддерживать инициативы, которые укрепляют безопасность региона. Это заявление последовало после того, как 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о дискуссиях относительно возможности отправки сухопутных войск западных стран на Украину, которые проходили в Париже. На встрече, по его словам, не было достигнуто единого мнения по этому поводу.