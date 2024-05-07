Путин разрешил «Лакра Синтез» выкупить «дочку» немецкой химкомпании

07 мая 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Путин разрешил «Лакра Синтез» приобрести все доли «дочки» завода BASF Coatings GmbH Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин разрешил компании по выпуску лакокрасочных материалов ООО «Лакра Синтез» сделку по покупке всех долей дочернего предприятия немецкого химического концерна BASF Coatings GmbH ООО «БАСФ Восток». Об этом сообщает сайт официальных правовых актов. «Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью „Лакра Синтез“ сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью „БАСФ Восток“», — говорится в указе . Отмечается, что БАСФ Восток принадлежит химкомпании BASF Coatings GmbH, которая производит лакокрасочные материалы для конвейерной окраски автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин разрешил компании по выпуску лакокрасочных материалов ООО «Лакра Синтез» сделку по покупке всех долей дочернего предприятия немецкого химического концерна BASF Coatings GmbH ООО «БАСФ Восток». Об этом сообщает сайт официальных правовых актов. «Разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью „Лакра Синтез“ сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью „БАСФ Восток“», — говорится в указе. Отмечается, что БАСФ Восток принадлежит химкомпании BASF Coatings GmbH, которая производит лакокрасочные материалы для конвейерной окраски автомобилей.