Путин рассказал, как будет достигнута победа в спецоперации на Украине

Путин: победа СВО будет гарантирована, когда РФ будет на полшага впереди

25 мая 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Россия должна быть все время на шаг впереди, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Победа России в спецоперации на Украине будет гарантирована тогда, когда РФ будет на «полшага впереди». Об этом заявил глава страны Владимир Путин. «Мы должны все время быть на шаг впереди, и тогда победа будет гарантирована. Как только опережаем хотя бы на полшага — эффективность кратно возрастает», — рассказал Путин на встрече с руководителями ОПК в Московской области. Его слова приводит телеканал «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победа России в спецоперации на Украине будет гарантирована тогда, когда РФ будет на «полшага впереди». Об этом заявил глава страны Владимир Путин. «Мы должны все время быть на шаг впереди, и тогда победа будет гарантирована. Как только опережаем хотя бы на полшага — эффективность кратно возрастает», — рассказал Путин на встрече с руководителями ОПК в Московской области. Его слова приводит телеканал «Россия 24».