Путин рассказал, как будет достигнута победа в спецоперации на Украине

Россия должна быть все время на шаг впереди, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Победа России в спецоперации на Украине будет гарантирована тогда, когда РФ будет на «полшага впереди». Об этом заявил глава страны Владимир Путин.
«Мы должны все время быть на шаг впереди, и тогда победа будет гарантирована. Как только опережаем хотя бы на полшага — эффективность кратно возрастает», — рассказал Путин на встрече с руководителями ОПК в Московской области. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
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