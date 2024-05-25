Путин рассказал, как будет достигнута победа в спецоперации на Украине

Путин: победа СВО будет гарантирована, когда РФ будет на полшага впереди
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Россия должна быть все время на шаг впереди, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Победа России в спецоперации на Украине будет гарантирована тогда, когда РФ будет на «полшага впереди». Об этом заявил глава страны Владимир Путин.

«Мы должны все время быть на шаг впереди, и тогда победа будет гарантирована. Как только опережаем хотя бы на полшага — эффективность кратно возрастает», — рассказал Путин на встрече с руководителями ОПК в Московской области. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

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Победа России в спецоперации на Украине будет гарантирована тогда, когда РФ будет на «полшага впереди». Об этом заявил глава страны Владимир Путин. «Мы должны все время быть на шаг впереди, и тогда победа будет гарантирована. Как только опережаем хотя бы на полшага — эффективность кратно возрастает», — рассказал Путин на встрече с руководителями ОПК в Московской области. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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