Прокуратура потребовала семь лет колонии для производителя систем безопасности

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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
В прокуратуре определились с наказанием для предпринимателя Александра Гошина Фото:

Прокуратура запросила семь лет колонии для предпринимателя Александра Гошина, поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств. Он обвиняется в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса и в хищении денежных средств у уроженца Чечни Тимура Халидова, который проходит по делу потерпевшим.

«В Москве в Головинском суде завершились прения по делу предпринимателя Александра Гошина. Прокурор запросил для Гошина семь лет колонии общего режима», — пишет «Коммерсант». Уточняется, что общая сумма ущерба по делу оценивается в 362 миллиона рублей.

Гошина задержали 21 февраля 2023 года. Следствие обвинило бизнесмена, компания которого производит системы безопасности, в хищение крупной суммы денег. При этом его защита отвергла обвинения, отметив, что деньги передали бизнесмену во время сделки, которая сорвалась из-за потерпевшего Халидова.

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Прокуратура запросила семь лет колонии для предпринимателя Александра Гошина, поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств. Он обвиняется в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса и в хищении денежных средств у уроженца Чечни Тимура Халидова, который проходит по делу потерпевшим. «В Москве в Головинском суде завершились прения по делу предпринимателя Александра Гошина. Прокурор запросил для Гошина семь лет колонии общего режима», — пишет «Коммерсант». Уточняется, что общая сумма ущерба по делу оценивается в 362 миллиона рублей. Гошина задержали 21 февраля 2023 года. Следствие обвинило бизнесмена, компания которого производит системы безопасности, в хищение крупной суммы денег. При этом его защита отвергла обвинения, отметив, что деньги передали бизнесмену во время сделки, которая сорвалась из-за потерпевшего Халидова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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