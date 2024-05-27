Прокуратура потребовала семь лет колонии для производителя систем безопасности

Прокуратура запросила семь лет колонии для предпринимателя Александра Гошина, поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств. Он обвиняется в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса и в хищении денежных средств у уроженца Чечни Тимура Халидова, который проходит по делу потерпевшим.
«В Москве в Головинском суде завершились прения по делу предпринимателя Александра Гошина. Прокурор запросил для Гошина семь лет колонии общего режима», — пишет «Коммерсант». Уточняется, что общая сумма ущерба по делу оценивается в 362 миллиона рублей.
Гошина задержали 21 февраля 2023 года. Следствие обвинило бизнесмена, компания которого производит системы безопасности, в хищение крупной суммы денег. При этом его защита отвергла обвинения, отметив, что деньги передали бизнесмену во время сделки, которая сорвалась из-за потерпевшего Халидова.
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Прокуратура запросила семь лет колонии для предпринимателя Александра Гошина, поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств. Он обвиняется в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса и в хищении денежных средств у уроженца Чечни Тимура Халидова, который проходит по делу потерпевшим. «В Москве в Головинском суде завершились прения по делу предпринимателя Александра Гошина. Прокурор запросил для Гошина семь лет колонии общего режима», — пишет «Коммерсант». Уточняется, что общая сумма ущерба по делу оценивается в 362 миллиона рублей. Гошина задержали 21 февраля 2023 года. Следствие обвинило бизнесмена, компания которого производит системы безопасности, в хищение крупной суммы денег. При этом его защита отвергла обвинения, отметив, что деньги передали бизнесмену во время сделки, которая сорвалась из-за потерпевшего Халидова.