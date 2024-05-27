Прокуратура потребовала семь лет колонии для производителя систем безопасности

27 мая 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

В прокуратуре определились с наказанием для предпринимателя Александра Гошина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура запросила семь лет колонии для предпринимателя Александра Гошина, поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств. Он обвиняется в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса и в хищении денежных средств у уроженца Чечни Тимура Халидова, который проходит по делу потерпевшим. «В Москве в Головинском суде завершились прения по делу предпринимателя Александра Гошина. Прокурор запросил для Гошина семь лет колонии общего режима», — пишет « Коммерсант ». Уточняется, что общая сумма ущерба по делу оценивается в 362 миллиона рублей. Гошина задержали 21 февраля 2023 года. Следствие обвинило бизнесмена, компания которого производит системы безопасности, в хищение крупной суммы денег. При этом его защита отвергла обвинения, отметив, что деньги передали бизнесмену во время сделки, которая сорвалась из-за потерпевшего Халидова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура запросила семь лет колонии для предпринимателя Александра Гошина, поставщика систем безопасности для ряда госкомпаний и ведомств. Он обвиняется в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса и в хищении денежных средств у уроженца Чечни Тимура Халидова, который проходит по делу потерпевшим. «В Москве в Головинском суде завершились прения по делу предпринимателя Александра Гошина. Прокурор запросил для Гошина семь лет колонии общего режима», — пишет «Коммерсант». Уточняется, что общая сумма ущерба по делу оценивается в 362 миллиона рублей. Гошина задержали 21 февраля 2023 года. Следствие обвинило бизнесмена, компания которого производит системы безопасности, в хищение крупной суммы денег. При этом его защита отвергла обвинения, отметив, что деньги передали бизнесмену во время сделки, которая сорвалась из-за потерпевшего Халидова.