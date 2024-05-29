Врач-диетолог рассказал, как не набрать вес после похудения

Диетолог Семирядов назвал 9 правил, как снова не набрать вес после похудения
© Служба новостей «URA.RU»
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Основная причина набора веса обратно – это чувство голода не по потребности
Основная причина набора веса обратно – это чувство голода не по потребности Фото:

По словам экспертов, только 30% похудевших остаются в желанном весе. На пути к похудению именно удержание веса является самым сложным пунктом. URA.RU расскажет о ряде правил, которые помогут остаться в нужном весе. 

Врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов, рассказал «Российской газете» основные правила, как после похудения остаться в прежней форме. Также эксперт в беседе с «РГ» рассказал, как выстроить здоровые отношения с едой.

Причины возращения веса

«Основная причина набора веса обратно — это чувство голода не по потребностям. Похудение случилось, а желание кушать как раньше не покинуло. Так происходит у большинства людей, борющихся с лишним весом», — поясняет эксперт.

Аппетит может расти также на фоне дефицита витаминов, минералов и белков. Недостаток белка, магния и хрома способствует повысить аппетит и желание съесть что-то сладкое. А дефицит витамина D повышает риск к импульсивному перееданию. Постоянно бороться с желанием перекусить не выйдет, это лишь временная мера, подчеркнул Семирядов. «Успешные люди в плане потери веса это те, кто изменил питание, мышление, образ жизни и даже окружение», — резюмировал специалист.

Советы от диетолога, которые помогут не вернуться в прежнее тело

  • Увеличение расхода калорий за счет тренировок и прочей активности. Этот способ подойдет тем, у кого повышенное чувство аппетита;
  • Необходимо избавиться от лишних соблазнов, например, от вредных сладостей дома;
  • Новые цели в рамках похудения не дадут вам сойти с верного маршрута — стать на размер меньше, чтобы надеть те самые джинсы, похвастаться фигурой на пляже и т.д.;
  • Следуйте правилу «цельной пищи». Минимально обрабатывайте свои продукты;
  • Планируйте ужин заранее;
  • Общение с единомышленниками по теме похудения также поможет вам не «срываться»;
  • Ходите в магазин за продуктами со списком и четко следуйте ему, избегайте брать товар на кассе;
  • Помощником от срывов могут стать добавки с магнием или занятия с психотерапевтом;
  • Имейте под рукой «средство от срыва». Например, полезные батончики вместо магазинных вредностей;
  • Контролируйте факторы употребления вредных продуктов. К примеру, избегайте просмотра роликов с подобной едой;
  • Избегайте употребление полуфабрикатов, таких как котлеты или сосиски.

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По словам экспертов, только 30% похудевших остаются в желанном весе. На пути к похудению именно удержание веса является самым сложным пунктом. URA.RU расскажет о ряде правил, которые помогут остаться в нужном весе.  Врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов, рассказал «Российской газете» основные правила, как после похудения остаться в прежней форме. Также эксперт в беседе с «РГ» рассказал, как выстроить здоровые отношения с едой. Причины возращения веса «Основная причина набора веса обратно — это чувство голода не по потребностям. Похудение случилось, а желание кушать как раньше не покинуло. Так происходит у большинства людей, борющихся с лишним весом», — поясняет эксперт. Аппетит может расти также на фоне дефицита витаминов, минералов и белков. Недостаток белка, магния и хрома способствует повысить аппетит и желание съесть что-то сладкое. А дефицит витамина D повышает риск к импульсивному перееданию. Постоянно бороться с желанием перекусить не выйдет, это лишь временная мера, подчеркнул Семирядов. «Успешные люди в плане потери веса это те, кто изменил питание, мышление, образ жизни и даже окружение», — резюмировал специалист. Советы от диетолога, которые помогут не вернуться в прежнее тело
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© Служба новостей «URA.RU»
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