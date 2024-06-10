Киркоров заметил отличия своих детей

Киркоров рассказал, что его дочь более эмоциональная, а сын более ответственный

10 июня 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров рассказал, что его дети читают все, что пишут о нем в интернете Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Филипп Киркоров заметил, как отличаются его дети: 13-летняя Алла-Виктория и 11-летний Мартин. По его словам, дочь более эмоциональная и ранимая, а сын ответственный и пунктуальный. «Они делятся со мной сокровенным. Алла больше делится. Она такая папина дочка. Мартин реже, но я знаю, что он круглый отличник, спортсмен, ответственный, пунктуальный, четкий — просто мужик. Аллочка, конечно, такая эмоциональная, чуть что — сразу в слезы, но тут приходит папа психотерапевт», — поделился Филипп Киркоров, сообщил «СтарХит». Певец добавил, что дочь рассказывает ему и о своей личной жизни. Киркоров не скрывает, что у Аллы-Виктории уже есть какой-то мальчик. Взросление дочери и сына, по словам певца, происходит быстро. Также артист рассказал, что его дети читают все, что пишут про него в интернете. По его словам, они часто разговаривают на эту тему, но дети Киркорова научились легко реагировать на все. Ранее Киркоров заявлял, что не станет обеспечивать своих детей. Он даст им хорошее образование, чтобы дети смогли сами зарабатывать себе на жизнь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец Филипп Киркоров заметил, как отличаются его дети: 13-летняя Алла-Виктория и 11-летний Мартин. По его словам, дочь более эмоциональная и ранимая, а сын ответственный и пунктуальный. «Они делятся со мной сокровенным. Алла больше делится. Она такая папина дочка. Мартин реже, но я знаю, что он круглый отличник, спортсмен, ответственный, пунктуальный, четкий — просто мужик. Аллочка, конечно, такая эмоциональная, чуть что — сразу в слезы, но тут приходит папа психотерапевт», — поделился Филипп Киркоров, сообщил «СтарХит». Певец добавил, что дочь рассказывает ему и о своей личной жизни. Киркоров не скрывает, что у Аллы-Виктории уже есть какой-то мальчик. Взросление дочери и сына, по словам певца, происходит быстро. Также артист рассказал, что его дети читают все, что пишут про него в интернете. По его словам, они часто разговаривают на эту тему, но дети Киркорова научились легко реагировать на все. Ранее Киркоров заявлял, что не станет обеспечивать своих детей. Он даст им хорошее образование, чтобы дети смогли сами зарабатывать себе на жизнь.