Над регионами России сбито шесть дронов ВСУ

Украина попыталась атаковать РФ
Средства ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ в регионах Центральной России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над Курской, Белгородской и Брянской областями.

«Уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа...» — написали в telegram-канале ведомства. Три дрона ликвидированы под Курском, два — под Белгородом и один беспилотник сбит над Брянской областью.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в слободе Белой произошла атака украинского беспилотника на торговый центр, в результате которой были ранены мужчина и женщина. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Кроме того, в результате атаки повреждения получил грузовой автомобиль.

