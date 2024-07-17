Байден допустил выход из президентской гонки

Байден выйдет из президентской гонки при возникновении проблем со здоровьем
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Джо Байден готов выйти из президентской гонки по состоянию здоровья
Джо Байден готов выйти из президентской гонки по состоянию здоровья Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден заявил, что готов выйти из президентской гонки в случае, если у него будут выявлены проблемы со здоровьем. Он отметил, что единственное, что приносит возраст, это мудрость.

«[Я бы вышел из президентской гонки], если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы врачи пришли и сказали, что у меня такая-то проблема [со здоровьем]», — передает слова Байдена телеканал Fox News. Он добавил, что, по его мнению, единственное, что приносит возраст — это мудрость.

Последние дебаты Байдена вызвали критику со стороны его соратников. СМИ подняли вопрос о целесообразности его кандидатуры на пост президента США. В итоге действующий американский лидер признал свое поражение. Тем не менее в интервью NBC он заявил, что не отказывается от новых дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом. Люди, общавшиеся с Байденом, отмечают, что он стал более забывчивым, испытывает трудности с донесением своих мыслей и чаще запинается во время публичных выступлений, передает «Ридус».

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Президент США Джо Байден заявил, что готов выйти из президентской гонки в случае, если у него будут выявлены проблемы со здоровьем. Он отметил, что единственное, что приносит возраст, это мудрость. «[Я бы вышел из президентской гонки], если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы врачи пришли и сказали, что у меня такая-то проблема [со здоровьем]», — передает слова Байдена телеканал Fox News. Он добавил, что, по его мнению, единственное, что приносит возраст — это мудрость. Последние дебаты Байдена вызвали критику со стороны его соратников. СМИ подняли вопрос о целесообразности его кандидатуры на пост президента США. В итоге действующий американский лидер признал свое поражение. Тем не менее в интервью NBC он заявил, что не отказывается от новых дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом. Люди, общавшиеся с Байденом, отмечают, что он стал более забывчивым, испытывает трудности с донесением своих мыслей и чаще запинается во время публичных выступлений, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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