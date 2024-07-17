Байден допустил выход из президентской гонки

Президент США Джо Байден заявил, что готов выйти из президентской гонки в случае, если у него будут выявлены проблемы со здоровьем. Он отметил, что единственное, что приносит возраст, это мудрость.
«[Я бы вышел из президентской гонки], если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы врачи пришли и сказали, что у меня такая-то проблема [со здоровьем]», — передает слова Байдена телеканал Fox News. Он добавил, что, по его мнению, единственное, что приносит возраст — это мудрость.
Последние дебаты Байдена вызвали критику со стороны его соратников. СМИ подняли вопрос о целесообразности его кандидатуры на пост президента США. В итоге действующий американский лидер признал свое поражение. Тем не менее в интервью NBC он заявил, что не отказывается от новых дебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом. Люди, общавшиеся с Байденом, отмечают, что он стал более забывчивым, испытывает трудности с донесением своих мыслей и чаще запинается во время публичных выступлений, передает «Ридус».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.