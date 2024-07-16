Байден заявил, что готов к новым дебатам с Трампом

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, Джо Байден,  stock
Байден готов к дебатам осенью Фото:

Президент США Джо Байден не отказывается от новых дебатов с экс-лидером страны Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью NBC.

«Байден не отказывается от новых дебатов с Трампом, но только в условленные сроки в сентябре. Без дополнительного раунда до этого», — передает телеканал NBC News на своем официальном youtube-канале.

Последние дебаты закончились для Байдена критикой со стороны соратников. СМИ подняли тему о целесообразности выставлять кандидатом в президенты политика. Сам президент в итоге признал свое поражение.

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Президент США Джо Байден не отказывается от новых дебатов с экс-лидером страны Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью NBC. «Байден не отказывается от новых дебатов с Трампом, но только в условленные сроки в сентябре. Без дополнительного раунда до этого», — передает телеканал NBC News на своем официальном youtube-канале. Последние дебаты закончились для Байдена критикой со стороны соратников. СМИ подняли тему о целесообразности выставлять кандидатом в президенты политика. Сам президент в итоге признал свое поражение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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