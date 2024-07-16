Байден заявил, что готов к новым дебатам с Трампом

Байден готов к дебатам осенью
Президент США Джо Байден не отказывается от новых дебатов с экс-лидером страны Дональдом Трампом. Об этом он заявил в интервью NBC.
«Байден не отказывается от новых дебатов с Трампом, но только в условленные сроки в сентябре. Без дополнительного раунда до этого», — передает телеканал NBC News на своем официальном
Последние дебаты закончились для Байдена критикой со стороны соратников. СМИ подняли тему о целесообразности выставлять кандидатом в президенты политика. Сам президент в итоге признал свое поражение.
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