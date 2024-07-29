Спецпредставитель США по восстановлению Украины заявила об отставке

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер покидает свой пост в сентябре. Об этом сообщает «Европейская правда».
«Требования Конгресса ограничивают мое время на этой должности одним годом. Это моя последняя поездка в Киев в качестве спецпредставителя», — заявила Прицкер во время своего выступления перед журналистами в Киеве. Об этом
Прицкер подчеркнула, что несмотря на ее уход, американская администрация продолжит поддерживать Украину в вопросах экономического восстановления. Она также отметила, что за время своей работы совершила шесть поездок на Украину.
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