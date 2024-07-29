29 июля 2024

Спецпредставитель США по восстановлению Украины заявила об отставке

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Прицкер заявила, что за время своей работы совершила шесть поездок на Украину Фото:

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер покидает свой пост в сентябре. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Требования Конгресса ограничивают мое время на этой должности одним годом. Это моя последняя поездка в Киев в качестве спецпредставителя», — заявила Прицкер во время своего выступления перед журналистами в Киеве. Об этом сообщает «Европейская правда».

Прицкер подчеркнула, что несмотря на ее уход, американская администрация продолжит поддерживать Украину в вопросах экономического восстановления. Она также отметила, что за время своей работы совершила шесть поездок на Украину.

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Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер покидает свой пост в сентябре. Об этом сообщает «Европейская правда». «Требования Конгресса ограничивают мое время на этой должности одним годом. Это моя последняя поездка в Киев в качестве спецпредставителя», — заявила Прицкер во время своего выступления перед журналистами в Киеве. Об этом сообщает «Европейская правда». Прицкер подчеркнула, что несмотря на ее уход, американская администрация продолжит поддерживать Украину в вопросах экономического восстановления. Она также отметила, что за время своей работы совершила шесть поездок на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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