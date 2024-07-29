Верка Сердючка заявила, что от русского языка невозможно отказаться

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, выразил мнение о невозможности отказа от русского языка и трудностях перевода своих песен на украинский язык. Об этом он заявил в интервью латвийскому телеканалу LTV Zi?u dienests.
«Если бы не русский язык, как я мог бы разговаривать с Лаймой (певица Лайма Вайкуле — прим. URA.RU)<…> Язык дан для коммуникации», — сказал Данилко в интервью.
В ходе интервью Данилко подчеркнул, что язык предназначен для понимания и общения, но часто используется в политических целях. Он также указал на то, что перевод песен, таких как «Все будет хорошо», на украинский может исказить их смысл и звучание. Данилко выразил мнение, что некоторые вещи невозможно перевести без потери первоначального значения.
В августе 2023 власти Украины внесли законопроект о запрете включения песен на русском языке в общественных местах. В июле этого года на пляже Одессы разгорелся скандал из-за песен «Ласкового мая». Украинка требовала прекратить слушать русские песни под исполнением Юрия Шатунова.
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