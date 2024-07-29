29 июля 2024

Верка Сердючка заявила, что от русского языка невозможно отказаться

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Данилко заявил, что перевод песен на украинский может исказить их смысл и звучание
Андрей Данилко заявил, что перевод песен на украинский может исказить их смысл и звучание Фото:

Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, выразил мнение о невозможности отказа от русского языка и трудностях перевода своих песен на украинский язык. Об этом он заявил в интервью латвийскому телеканалу LTV Zi?u dienests.

«Если бы не русский язык, как я мог бы разговаривать с Лаймой (певица Лайма Вайкуле — прим. URA.RU)<…> Язык дан для коммуникации», — сказал Данилко в интервью.

В ходе интервью Данилко подчеркнул, что язык предназначен для понимания и общения, но часто используется в политических целях. Он также указал на то, что перевод песен, таких как «Все будет хорошо», на украинский может исказить их смысл и звучание. Данилко выразил мнение, что некоторые вещи невозможно перевести без потери первоначального значения.

В августе 2023 власти Украины внесли законопроект о запрете включения песен на русском языке в общественных местах. В июле этого года на пляже Одессы разгорелся скандал из-за песен «Ласкового мая». Украинка требовала прекратить слушать русские песни под исполнением Юрия Шатунова.

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Украинский артист Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, выразил мнение о невозможности отказа от русского языка и трудностях перевода своих песен на украинский язык. Об этом он заявил в интервью латвийскому телеканалу LTV Zi?u dienests. «Если бы не русский язык, как я мог бы разговаривать с Лаймой (певица Лайма Вайкуле — прим. URA.RU)<…> Язык дан для коммуникации», — сказал Данилко в интервью. В ходе интервью Данилко подчеркнул, что язык предназначен для понимания и общения, но часто используется в политических целях. Он также указал на то, что перевод песен, таких как «Все будет хорошо», на украинский может исказить их смысл и звучание. Данилко выразил мнение, что некоторые вещи невозможно перевести без потери первоначального значения. В августе 2023 власти Украины внесли законопроект о запрете включения песен на русском языке в общественных местах. В июле этого года на пляже Одессы разгорелся скандал из-за песен «Ласкового мая». Украинка требовала прекратить слушать русские песни под исполнением Юрия Шатунова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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