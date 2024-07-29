В России прогнозируют падение продаж новых автомобилей

Уже в августе в России прогнозируется снижение продаж автомобилей из-за дорогих кредитов. Об этом рассказал замгендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.
«Высокая ключевая банковская ставка и возможный рост утильсбора подтолкнут цены на новые автомобили вверх. В августе можно ожидать снижения продаж на 2–3%», — передает газета «Известия» слова Тюктеева. Автомобили в среднем подорожают на 200 тысяч рублей, отметил эксперт.
Ранее руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин заявил, что новые автомобили подорожают в России на 20-40% в 2024 году. По его словам, расширение линейки предложения за счет китайских и отечественных авто может снизить темп роста цен. С другой стороны, рост утилизационного сбора в любом случае погонит цены вверх, передает «Национальная служба новостей».
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