29 июля 2024

В России прогнозируют падение продаж новых автомобилей

Тюктеев: в августе снизятся продажи автомобилей из-за дорогих кредитов
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается падение продаж новых машин из-за дорогих кредитов
Ожидается падение продаж новых машин из-за дорогих кредитов Фото:

Уже в августе в России прогнозируется снижение продаж автомобилей из-за дорогих кредитов. Об этом рассказал замгендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

«Высокая ключевая банковская ставка и возможный рост утильсбора подтолкнут цены на новые автомобили вверх. В августе можно ожидать снижения продаж на 2–3%», — передает газета «Известия» слова Тюктеева. Автомобили в среднем подорожают на 200 тысяч рублей, отметил эксперт.

Ранее руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин заявил, что новые автомобили подорожают в России на 20-40% в 2024 году. По его словам, расширение линейки предложения за счет китайских и отечественных авто может снизить темп роста цен. С другой стороны, рост утилизационного сбора в любом случае погонит цены вверх, передает «Национальная служба новостей».

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Уже в августе в России прогнозируется снижение продаж автомобилей из-за дорогих кредитов. Об этом рассказал замгендиректора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев. «Высокая ключевая банковская ставка и возможный рост утильсбора подтолкнут цены на новые автомобили вверх. В августе можно ожидать снижения продаж на 2–3%», — передает газета «Известия» слова Тюктеева. Автомобили в среднем подорожают на 200 тысяч рублей, отметил эксперт. Ранее руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин заявил, что новые автомобили подорожают в России на 20-40% в 2024 году. По его словам, расширение линейки предложения за счет китайских и отечественных авто может снизить темп роста цен. С другой стороны, рост утилизационного сбора в любом случае погонит цены вверх, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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