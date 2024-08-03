«Не мыл руку, которую пожал Путин»: Возвращенный по обмену россиянин рассказал о встрече с Путиным

Селезнев был шокирован встречей с Путиным после возвращения в Россию

04 августа 2024 в 06:24 Размер текста - 17 +

Возвращенный по обмену Селезнев заявил, что чуть в обморок не упал от рукопожатия Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в результате обмена заключенными, был шокирован встречей с президентом страны, который лично встретил его в аэропорту. Как прошла встреча Селезнева с Владимиром Путиным во Внуково — в материале URA.RU. Возвращенный по обмену Селезнев рассказал об эмоциях от встречи с Путиным Россиянин благодарен Путину за его спасение из американской тюрьмы. Он назвал президента человеком с большой буквы. «Когда по телевизору его видишь — это одно, а когда он с тобой вживую разговаривает, ты понимаешь, что он заботится обо всех», — сказал Селезнев в интервью «Известиям». Селезнев признался, что после рукопожатия с президентом не мыл руку какое-то время, а во время встречи в аэропорту чуть в обморок не упал, когда Путин пожал руку. «Я в шоке был, я чуть с трапа там не упал», — поделился Селезнев в беседе RT , описывая свои ощущения от встречи с Владимиром Путиным. После возвращения на родину и прохождения лечения Селезнев выразил готовность помогать России всеми доступными способами. «Что от меня потребуется, то и буду [делать]», — заявил он. Захарова предложила США ввести санкции против тюрем после слов Селезнева Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила США ввести санкции против своих тюрем. «Предлагаем США ввести санкции против одной из собственных тюрем», — отметила Захарова, реагируя на слова Романа Селезнева о плохом обращении в американском заключении. Селезнев, который вернулся в Россию после обмена, рассказал на Первом канале о своем опыте в американских тюрьмах, где он дважды чуть не был убит. Эти заявления вызвали реакцию со стороны МИД России. Путин пообещал представить к госнаградам возвращенных по обмену россиян Президент России Владимир Путин заявил о предстоящем представлении к государственным наградам россиян, вернувшихся на родину в результате обмена заключенными. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool. «Будут представлены к государственным наградам», — заявил Путин, встречая освобожденных в аэропорту после их прилета из Анкары. В ходе встречи в аэропорту российский лидер поздравил вернувшихся с возвращением домой. Он выразил намерение обсудить с ними их будущее на предстоящей встрече. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в результате обмена заключенными, был шокирован встречей с президентом страны, который лично встретил его в аэропорту. Как прошла встреча Селезнева с Владимиром Путиным во Внуково — в материале URA.RU. Россиянин благодарен Путину за его спасение из американской тюрьмы. Он назвал президента человеком с большой буквы. «Когда по телевизору его видишь — это одно, а когда он с тобой вживую разговаривает, ты понимаешь, что он заботится обо всех», — сказал Селезнев в интервью «Известиям». Селезнев признался, что после рукопожатия с президентом не мыл руку какое-то время, а во время встречи в аэропорту чуть в обморок не упал, когда Путин пожал руку. «Я в шоке был, я чуть с трапа там не упал», — поделился Селезнев в беседе RT, описывая свои ощущения от встречи с Владимиром Путиным. После возвращения на родину и прохождения лечения Селезнев выразил готовность помогать России всеми доступными способами. «Что от меня потребуется, то и буду [делать]», — заявил он. Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила США ввести санкции против своих тюрем. «Предлагаем США ввести санкции против одной из собственных тюрем», — отметила Захарова, реагируя на слова Романа Селезнева о плохом обращении в американском заключении. Селезнев, который вернулся в Россию после обмена, рассказал на Первом канале о своем опыте в американских тюрьмах, где он дважды чуть не был убит. Эти заявления вызвали реакцию со стороны МИД России. Президент России Владимир Путин заявил о предстоящем представлении к государственным наградам россиян, вернувшихся на родину в результате обмена заключенными. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool. «Будут представлены к государственным наградам», — заявил Путин, встречая освобожденных в аэропорту после их прилета из Анкары. В ходе встречи в аэропорту российский лидер поздравил вернувшихся с возвращением домой. Он выразил намерение обсудить с ними их будущее на предстоящей встрече.