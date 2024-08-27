Путин поручил астраханскому губернатору Бабушкину следить за судьбой Каспия

Президент России Владимир Путин дал поручение губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину провести и подготовить научный анализ, посвященный обмелению Каспийского моря. Правительство также будет участвовать в этой работе.
«Я, конечно, поручу это правительству. Но вы [Игорь Бабушкин] подготовьте и направьте на мое имя соответствующее обращение с просьбой провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию», — подчеркнул президент.
Путин напомнил, что недавно посещал Азербайджан с официальным визитом. Президент республики Ильхам Алиев, по его словам, обратил внимание на обмеления Каспия.
Бабушкин, в свою очередь подчеркнул, что в регионе есть понимание как можно бороться с этой проблемой, есть научные разработки. Он добавил, что в регионе будет задействовано научное сообщество, практики. Позднее соответствующий доклад будет предоставлен главе государства. «Подготовьте как можно быстрее так, чтобы и ваша работа, и работа правительства строилась на основе моего поручения», — резюмировал Путин.
Ранее о проблеме обмеления Каспий выказывался и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, Каспийское море находится под серьезной угрозой пересыхания в ближайшем будущем, а связанные с этим экологические проблемы нельзя игнорировать.
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