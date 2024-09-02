Нацбанк Украины предложил переименовать копейки в шаги

02 сентября 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Украинские копейки заменят вновь на шаги в рамках дерусификации Фото: Александр Константинов © URA.RU Национальный банк Украины (НБУ) выступил за замену украинских копеек на старинное название — шаги. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный. «Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неопровержимому выводу, что такое название для разменной монеты как „копейка“ фактически является символом московской оккупации», — заявил Пышный, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что в рамках данной инициативы будут внесены изменения в статью 32 закона «О Национальном банке Украины». По словам главы регулятора, копейка не имеет никакого отношения к украинской этимологии и Украине. Возвращение к шагам будет проходить по объявленной в стране программы дерусуфикации. Отмечается, что старинное название использовалось в украинском денежном счете в 16-17 веках во времена Гетманщины и УНР. Одна гривна равнялась 100 шагам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Национальный банк Украины (НБУ) выступил за замену украинских копеек на старинное название — шаги. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный. «Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неопровержимому выводу, что такое название для разменной монеты как „копейка“ фактически является символом московской оккупации», — заявил Пышный, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что в рамках данной инициативы будут внесены изменения в статью 32 закона «О Национальном банке Украины». По словам главы регулятора, копейка не имеет никакого отношения к украинской этимологии и Украине. Возвращение к шагам будет проходить по объявленной в стране программы дерусуфикации. Отмечается, что старинное название использовалось в украинском денежном счете в 16-17 веках во времена Гетманщины и УНР. Одна гривна равнялась 100 шагам.