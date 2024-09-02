Нацбанк Украины предложил переименовать копейки в шаги

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Клипарт. Екатеринбург, монеты, мелочь, деньги, рубли
Украинские копейки заменят вновь на шаги в рамках дерусификации Фото:

Национальный банк Украины (НБУ) выступил за замену украинских копеек на старинное название — шаги. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

«Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неопровержимому выводу, что такое название для разменной монеты как „копейка“ фактически является символом московской оккупации», — заявил Пышный, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что в рамках данной инициативы будут внесены изменения в статью 32 закона «О Национальном банке Украины».

По словам главы регулятора, копейка не имеет никакого отношения к украинской этимологии и Украине. Возвращение к шагам будет проходить по объявленной в стране программы дерусуфикации. Отмечается, что старинное название использовалось в украинском денежном счете в 16-17 веках во времена Гетманщины и УНР. Одна гривна равнялась 100 шагам.

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Национальный банк Украины (НБУ) выступил за замену украинских копеек на старинное название — шаги. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный. «Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неопровержимому выводу, что такое название для разменной монеты как „копейка“ фактически является символом московской оккупации», — заявил Пышный, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что в рамках данной инициативы будут внесены изменения в статью 32 закона «О Национальном банке Украины». По словам главы регулятора, копейка не имеет никакого отношения к украинской этимологии и Украине. Возвращение к шагам будет проходить по объявленной в стране программы дерусуфикации. Отмечается, что старинное название использовалось в украинском денежном счете в 16-17 веках во времена Гетманщины и УНР. Одна гривна равнялась 100 шагам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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