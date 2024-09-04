Власти Москвы отменили салюты на день города

04 сентября 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

День города в Москве 7 сентября будет без салютов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве не будут проводиться праздничные фейерверки на день города 7 и 8 сентября. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, «Не будет», — прокомментировал Немерюк ТАСС. Причины отмены салютов не уточняются. День города столица празднует в эти выходные. В Москву в эти дни будет тепло: до 26 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве не будут проводиться праздничные фейерверки на день города 7 и 8 сентября. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, «Не будет», — прокомментировал Немерюк ТАСС. Причины отмены салютов не уточняются. День города столица празднует в эти выходные. В Москву в эти дни будет тепло: до 26 градусов.