Власти Москвы отменили салюты на день города

День города в Москве 7 сентября будет без салютов
В Москве не будут проводиться праздничные фейерверки на день города 7 и 8 сентября. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк,
«Не будет», — прокомментировал Немерюк ТАСС. Причины отмены салютов не уточняются.
День города столица празднует в эти выходные. В Москву в эти дни будет тепло: до 26 градусов.
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