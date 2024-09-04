Власти Москвы отменили салюты на день города

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Салют над Москвой с Воробьевых Гор. Москва, салют
День города в Москве 7 сентября будет без салютов Фото:

В Москве не будут проводиться праздничные фейерверки на день города 7 и 8 сентября. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк,

«Не будет», — прокомментировал Немерюк ТАСС. Причины отмены салютов не уточняются.

День города столица празднует в эти выходные. В Москву в эти дни будет тепло: до 26 градусов.

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В Москве не будут проводиться праздничные фейерверки на день города 7 и 8 сентября. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, «Не будет», — прокомментировал Немерюк ТАСС. Причины отмены салютов не уточняются. День города столица празднует в эти выходные. В Москву в эти дни будет тепло: до 26 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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