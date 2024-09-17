«Украина.ру»: ВСУ отступают в Курской области из-за магнитных бурь

17 сентября 2024 в 21:47 Размер текста - 17 +

Боевики ВСУ отступили из села Борки в Курской области, объясняя это сильной головной болью Фото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские СМИ объясняют неудачи ВСУ в Курской области магнитными бурями. В местных газетах сообщили, что украинские боевики якобы отступили из-за сильной головной боли, вызванной магнитной бурей. «Магнитная буря влияет и на ход военных действий. Украинские солдаты из-за сильной мигрени вынуждены были отступить из населенного пункта Борки Курской области», — приводит сообщение telegram-канал «Украина.ру» из украинских газет. На Землю обрушилась мощная магнитная буря, достигшая уровня G4, что является очень сильным явлением. Это событие может повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем, а также ухудшить самочувствие метеозависимых людей. Ожидается, что интенсивность магнитной бури будет уменьшаться, и к концу дня явление полностью прекратится. Ранее сообщалось, что ВСУ передислоцируют силы из Курской области на донецкое направление из-за успеха ВС РФ на данном участке. По данным американских СМИ, главнокомандующий украинских войск Александр Сырский принял решение перебросить часть подразделений из-под Курска для укрепления обороны под Донецком из-за больших потерь, которые украинская армия терпит на данном направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские СМИ объясняют неудачи ВСУ в Курской области магнитными бурями. В местных газетах сообщили, что украинские боевики якобы отступили из-за сильной головной боли, вызванной магнитной бурей. «Магнитная буря влияет и на ход военных действий. Украинские солдаты из-за сильной мигрени вынуждены были отступить из населенного пункта Борки Курской области», — приводит сообщение telegram-канал «Украина.ру» из украинских газет. На Землю обрушилась мощная магнитная буря, достигшая уровня G4, что является очень сильным явлением. Это событие может повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем, а также ухудшить самочувствие метеозависимых людей. Ожидается, что интенсивность магнитной бури будет уменьшаться, и к концу дня явление полностью прекратится. Ранее сообщалось, что ВСУ передислоцируют силы из Курской области на донецкое направление из-за успеха ВС РФ на данном участке. По данным американских СМИ, главнокомандующий украинских войск Александр Сырский принял решение перебросить часть подразделений из-под Курска для укрепления обороны под Донецком из-за больших потерь, которые украинская армия терпит на данном направлении.