«Украина.ру»: ВСУ отступают в Курской области из-за магнитных бурь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
Боевики ВСУ отступили из села Борки в Курской области, объясняя это сильной головной болью Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские СМИ объясняют неудачи ВСУ в Курской области магнитными бурями. В местных газетах сообщили, что украинские боевики якобы отступили из-за сильной головной боли, вызванной магнитной бурей.

«Магнитная буря влияет и на ход военных действий. Украинские солдаты из-за сильной мигрени вынуждены были отступить из населенного пункта Борки Курской области», — приводит сообщение telegram-канал «Украина.ру» из украинских газет.

На Землю обрушилась мощная магнитная буря, достигшая уровня G4, что является очень сильным явлением. Это событие может повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем, а также ухудшить самочувствие метеозависимых людей. Ожидается, что интенсивность магнитной бури будет уменьшаться, и к концу дня явление полностью прекратится.

Ранее сообщалось, что ВСУ передислоцируют силы из Курской области на донецкое направление из-за успеха ВС РФ на данном участке. По данным американских СМИ, главнокомандующий украинских войск Александр Сырский принял решение перебросить часть подразделений из-под Курска для укрепления обороны под Донецком из-за больших потерь, которые украинская армия терпит на данном направлении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские СМИ объясняют неудачи ВСУ в Курской области магнитными бурями. В местных газетах сообщили, что украинские боевики якобы отступили из-за сильной головной боли, вызванной магнитной бурей. «Магнитная буря влияет и на ход военных действий. Украинские солдаты из-за сильной мигрени вынуждены были отступить из населенного пункта Борки Курской области», — приводит сообщение telegram-канал «Украина.ру» из украинских газет. На Землю обрушилась мощная магнитная буря, достигшая уровня G4, что является очень сильным явлением. Это событие может повлиять на работу спутниковой связи и навигационных систем, а также ухудшить самочувствие метеозависимых людей. Ожидается, что интенсивность магнитной бури будет уменьшаться, и к концу дня явление полностью прекратится. Ранее сообщалось, что ВСУ передислоцируют силы из Курской области на донецкое направление из-за успеха ВС РФ на данном участке. По данным американских СМИ, главнокомандующий украинских войск Александр Сырский принял решение перебросить часть подразделений из-под Курска для укрепления обороны под Донецком из-за больших потерь, которые украинская армия терпит на данном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...