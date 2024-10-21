Россия ведет конкурентную борьбу с Западом за продвижение своей системы образования в Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому, объяснил URA.RU исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов, президент РФ Владимир Путин пригласил своего эмиратского коллегу Мухаммеда Аль Нахайяна в гимназию имени Е.М. Примакова в Подмосковье.
«В ОАЭ система образования включает опыт европейских традиций — британской, французской, частично немецкой школы. Эмираты пытаются выстроить такую органичную систему образования, в которой бы сочетались традиции и современные подходы к педагогике, образовательной и воспитательной деятельности. Российская школа на фоне западных систем конкурентоспособна. Это подтверждается результатами участия школьников из РФ в международных олимпиадах по разным предметам. Конкуренция, конечно, есть. Но в России образование остается на очень достойном уровне. Оно сочетает традиции советской школы, императорской гимназии, что всегда считалось высоким уровнем. Наше образование имеет преемственность, поэтому им интересуются», — объяснил политолог.
Путину и Нахайяну рассказали об особенностях обучения в Примаковской гимназии. Здесь есть возможность проводить уроки по телемосту — с подключением учащихся Русской школы в Абу-Даби. При гимназии создан кампус, где проживают учителя, приехавшие из других регионов страны и иногородние дети. Там же смогут жить школьники из ОАЭ, которые решат получать образование в московской гимназии.
В этом году в гимназии был создан Центр международного сотрудничества с ОАЭ имени Шейхи Фатемы Бинт Мабарак. Как сообщил на встрече министр образования России Сергей Кравцов, в РФ около 4 тысяч школьников изучают арабский язык, и «с каждым годом интерес к арабскому языку, арабской культуре возрастает». По словам Кравцова, РФ готова делиться своими образовательными технологиями, а также ввести ЕГЭ по арабскому языку как предмету по выбору.
На сайте гимназии сказано, что миссия учебного заведения заключается в создании «мотивирующей образовательной среды для воспитания лидеров, способных менять мир к лучшему». Гимназия носит имя ученого, дипломата, бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова. Именно Примаков в марте 1999 года в воздухе над Атлантикой развернул свой самолет, летевший в США, — такое решение он принял, как только узнал, что Штаты начали бомбардировку Югославии. В 2022 году в Абу-Даби, столице ОАЭ, открылся филиал гимназии им. Примакова, так называемая Русская школа, как дань уважения и памяти дипломату и востоковеду.
Президенты России и ОАЭ с интересом слушали рассказ о работе гимназии, о специфике преподавания в ней. В завершение экскурсии Путин и Нахайян оставили свои подписи на доске и пожали друг другу руки в знак продолжения сотрудничества не только в политической и экономической, но и гуманитарной сфере.
Обращает на себя внимание и то, что Примаковская гимназия — элитарное учебное заведение: оно расположено на Рублевке. Однако, подчеркнул политолог Игорь Кузнецов, в данном случае речь идет именно о качестве образования, о воспитании учащихся и выпускников гимназии. Как раз в этом учреждении этот уровень высокий. «Нам известно немало примеров, когда люди заканчивали Гарвард, Йель или Кембридж, но имеют посредственный культурный уровень, „когнитивную сложность“ мышления. За примерами далеко ходить не надо, достаточно посмотреть президентскую гонку в Америке. Там нет людей, которые бы не заканчивали элитарных учебных заведений. Но проблемы с географией, филологией, историей — чем угодно налицо», — отметил Кузнецов.
Президент ОАЭ Нахайян прилетел в Россию накануне. Вечером 20 октября Путин принял его в своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в неформальной обстановке лидеры общались почти до полуночи.
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