Марочко: ВС РФ разрезали группировку ВСУ на Оскольском водохранилище

ВС РФ взяли под контроль участок трассы Сеньково — Кругляковка, на нем расположена переправа через Оскольское водохранилище. Подобное привело к тому, что группировка украинской армии, размещенная на участке, была разрезана на две части и лишилась кратчайшего пути снабжения своих военных. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе успешного продвижения наших войск под огневой контроль взят участок автодороги Сеньково — Кругляковка с расположенной на ней переправой через Оскольское водохранилище», — заявил Марочко. Его слова передает ТАСС.
Также военный эксперт отметил, что при этом ВСУ лишились кратчайшего пути снабжения своей армии на этом участке фронта. Самая сложная ситуация на данный момент сложилась у группировок украинской армии, дислоцированных у Кругляковки. У них происходят проблемы с поставкой боеприпасов и материально-технических средств.
Ранее ВС РФ также нанесли удар по судостроительному судоремонтному заводу в Запорожье. Отмечается, что на нем производили БПЛА, которые в дальнейшем использовались при атаках на Крым, передает «Национальная служба новостей».
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