Эксперт раскрыл, как лучше всего открывать вклады при высокой ключевой ставке

Доцент Балынин: при росте ключевой ставки лучше открыть несколько вкладов
© Служба новостей «URA.RU»
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Лучше выбирать долгосрочный вклад с возможностью пополнения
Лучше выбирать долгосрочный вклад с возможностью пополнения Фото:

При высокой ключевой ставке лучше распределить свободные денежные средства по нескольким вкладам в равных долях. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Если, например, есть 200 тысяч рублей, то лучше открыть четыре вклада по 50 тысяч рублей на три, шесть, 12 и 36 месяцев, чем один на какой-либо из указанных сроков», — передает «Российская газета» слова Балынина. Он добавил, что оптимальным решением будет выбор долгосрочного вклада с возможностью пополнения, что позволит в будущем добавлять на него уже имеющиеся средства.

По словам Балынина, в случае появления факторов, которые подтверждают сигнал Центробанка России, ключевая ставка может быть увеличена до заседания Совета директоров в декабре. Также существует вероятность того, что ставка останется на текущем уровне, с перспективой последующего ослабления денежно-кредитной политики. В таком случае можно ожидать корректировок в условиях по вкладам.

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При высокой ключевой ставке лучше распределить свободные денежные средства по нескольким вкладам в равных долях. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Если, например, есть 200 тысяч рублей, то лучше открыть четыре вклада по 50 тысяч рублей на три, шесть, 12 и 36 месяцев, чем один на какой-либо из указанных сроков», — передает «Российская газета» слова Балынина. Он добавил, что оптимальным решением будет выбор долгосрочного вклада с возможностью пополнения, что позволит в будущем добавлять на него уже имеющиеся средства. По словам Балынина, в случае появления факторов, которые подтверждают сигнал Центробанка России, ключевая ставка может быть увеличена до заседания Совета директоров в декабре. Также существует вероятность того, что ставка останется на текущем уровне, с перспективой последующего ослабления денежно-кредитной политики. В таком случае можно ожидать корректировок в условиях по вкладам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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