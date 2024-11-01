В Госдуме жестко высказались об иноагентах

Зампред Госдумы Свинцов: иноагенты являются врагами российского народа

01 ноября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Иноагенты должны маркировать абсолютно любое свое сообщение, считает Андрей Свинцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил мнение о том, что статус «иностранный агент» нужно обозначать при любых публикациях лиц, имеющих его. По словам Свинцова, все иноагенты являются врагами российского народа. Эту позицию он выразил в интервью с журналистами. «Деятельность иноагентов в нашей стране носит деструктивный характер. И именно этот статус иностранного агента показывает нашим гражданам, что любая информация, которую произносят эти граждане или организации, имеющие этот позорный статус, а в переводе на русский это, фактически, враг государства, враг русского народа. Поэтому, конечно, мы будем требовать, чтобы они весь контент, любое свое слово маркировали соответствующей надписью», — рассказал Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.ру». Примеры применения законодательства об иноагентах уже имеются, подчеркнул Свинцов. Например, 30 октября Псковский городской суд оштрафовал зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга за несоблюдение требований закона об иноагентах, связанного с отсутствием маркировки на публичном приглашении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил мнение о том, что статус «иностранный агент» нужно обозначать при любых публикациях лиц, имеющих его. По словам Свинцова, все иноагенты являются врагами российского народа. Эту позицию он выразил в интервью с журналистами. «Деятельность иноагентов в нашей стране носит деструктивный характер. И именно этот статус иностранного агента показывает нашим гражданам, что любая информация, которую произносят эти граждане или организации, имеющие этот позорный статус, а в переводе на русский это, фактически, враг государства, враг русского народа. Поэтому, конечно, мы будем требовать, чтобы они весь контент, любое свое слово маркировали соответствующей надписью», — рассказал Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.ру». Примеры применения законодательства об иноагентах уже имеются, подчеркнул Свинцов. Например, 30 октября Псковский городской суд оштрафовал зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга за несоблюдение требований закона об иноагентах, связанного с отсутствием маркировки на публичном приглашении.