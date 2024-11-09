Российская гимнастка решила выступать за другую страну

Александра Семенова, завоевавшая титул чемпионки мира по художественной гимнастике в 2014 году в составе российской сборной, объявила о своих планах представлять Армению на международных соревнованиях. Об этом рассказала мать и тренер спортсменки Виктория Текель.
«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях», — передает Sport24 слова Текель. Тренер добавила, что Семенова также планирует продолжать участие в соревнованиях на территории России.
В 26 лет Александра Семенова завоевала титул чемпиона мира по групповым упражнениям с использованием трех мячей и двух лент в 2014 году. Спортсменка также стала обладательницей двух золотых и одной серебряной медалей на чемпионате Европы того же года. Однако в 2015 году Семенова покинула основной состав национальной сборной России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.