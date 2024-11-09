Российская гимнастка решила выступать за другую страну

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Семенова продолжит участвовать в российских соревнованиях
Семенова продолжит участвовать в российских соревнованиях Фото:

Александра Семенова, завоевавшая титул чемпионки мира по художественной гимнастике в 2014 году в составе российской сборной, объявила о своих планах представлять Армению на международных соревнованиях. Об этом рассказала мать и тренер спортсменки Виктория Текель.

«Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях», — передает Sport24 слова Текель. Тренер добавила, что Семенова также планирует продолжать участие в соревнованиях на территории России.

В 26 лет Александра Семенова завоевала титул чемпиона мира по групповым упражнениям с использованием трех мячей и двух лент в 2014 году. Спортсменка также стала обладательницей двух золотых и одной серебряной медалей на чемпионате Европы того же года. Однако в 2015 году Семенова покинула основной состав национальной сборной России.

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Александра Семенова, завоевавшая титул чемпионки мира по художественной гимнастике в 2014 году в составе российской сборной, объявила о своих планах представлять Армению на международных соревнованиях. Об этом рассказала мать и тренер спортсменки Виктория Текель. «Александра собирается выступить за Армению, она уже достаточно возрастная спортсменка, и ей, конечно, очень хочется опять участвовать в международных соревнованиях», — передает Sport24 слова Текель. Тренер добавила, что Семенова также планирует продолжать участие в соревнованиях на территории России. В 26 лет Александра Семенова завоевала титул чемпиона мира по групповым упражнениям с использованием трех мячей и двух лент в 2014 году. Спортсменка также стала обладательницей двух золотых и одной серебряной медалей на чемпионате Европы того же года. Однако в 2015 году Семенова покинула основной состав национальной сборной России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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