Минфин не разрешил россиянам покупать авто за счет маткапитала

Министерство финансов РФ запретило россиянам покупать отечественное авто за счет материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Реализация предложения потребует значительных дополнительных расходов <…> источники покрытия которых не определены», — сообщили в Минфине, передает «Коммерсант». При этом, как подчеркнули в ведомстве, выплаты на улучшение жилищных условий правительство сохранит, как минимум, до 2030 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин так же выступил против идеи о покупке автомобиля за материнский капитал. По его мнению, если правительство разрешит тратить семейный капитал на разные направления, то под угрозой окажутся интересы детей.
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