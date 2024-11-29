Минфин не разрешил россиянам покупать авто за счет маткапитала

Минфин запретил тратить материнский капитал на автомобили

29 ноября 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Парламентская оппозиция с 2019 года пытается внедрить возможность покупки авто за маткапитал Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министерство финансов РФ запретило россиянам покупать отечественное авто за счет материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Реализация предложения потребует значительных дополнительных расходов <…> источники покрытия которых не определены», — сообщили в Минфине, передает «Коммерсант». При этом, как подчеркнули в ведомстве, выплаты на улучшение жилищных условий правительство сохранит, как минимум, до 2030 года. Ранее президент РФ Владимир Путин так же выступил против идеи о покупке автомобиля за материнский капитал. По его мнению, если правительство разрешит тратить семейный капитал на разные направления, то под угрозой окажутся интересы детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов РФ запретило россиянам покупать отечественное авто за счет материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Реализация предложения потребует значительных дополнительных расходов <…> источники покрытия которых не определены», — сообщили в Минфине, передает «Коммерсант». При этом, как подчеркнули в ведомстве, выплаты на улучшение жилищных условий правительство сохранит, как минимум, до 2030 года. Ранее президент РФ Владимир Путин так же выступил против идеи о покупке автомобиля за материнский капитал. По его мнению, если правительство разрешит тратить семейный капитал на разные направления, то под угрозой окажутся интересы детей.