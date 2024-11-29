Минфин не разрешил россиянам покупать авто за счет маткапитала

Минфин запретил тратить материнский капитал на автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авто и деньги. Тюмень, ключи автомобиля, купюры, покупка автомобиля, покупка авто, деньги, ключи от автомобиля, покупка машины
Парламентская оппозиция с 2019 года пытается внедрить возможность покупки авто за маткапитал Фото:

Министерство финансов РФ запретило россиянам покупать отечественное авто за счет материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Реализация предложения потребует значительных дополнительных расходов <…> источники покрытия которых не определены», — сообщили в Минфине, передает «Коммерсант». При этом, как подчеркнули в ведомстве, выплаты на улучшение жилищных условий правительство сохранит, как минимум, до 2030 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин так же выступил против идеи о покупке автомобиля за материнский капитал. По его мнению, если правительство разрешит тратить семейный капитал на разные направления, то под угрозой окажутся интересы детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство финансов РФ запретило россиянам покупать отечественное авто за счет материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Реализация предложения потребует значительных дополнительных расходов <…> источники покрытия которых не определены», — сообщили в Минфине, передает «Коммерсант». При этом, как подчеркнули в ведомстве, выплаты на улучшение жилищных условий правительство сохранит, как минимум, до 2030 года. Ранее президент РФ Владимир Путин так же выступил против идеи о покупке автомобиля за материнский капитал. По его мнению, если правительство разрешит тратить семейный капитал на разные направления, то под угрозой окажутся интересы детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...