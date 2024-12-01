В Финляндии сделали заявление после демонстрации возможностей «Орешника»

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Профессор Малинен: удар «Орешником» навсегда поменял правила ведения войны
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«Орешник» изменил правила ведения боевых действий, заявил профессор Хельсинкского университета
«Орешник» изменил правила ведения боевых действий, заявил профессор Хельсинкского университета Фото:
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Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» изменила правила ведения боевых действий. Об этом сообщил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

«В этот день, вероятно, произошли события, которые больше всего изменили ход ведения войны со времен испытания „Тринити“ 16 июля 1945 года. А именно российский удар по заводу в Днепропетровске сверхскоростной ракетой 21 ноября 2024 года», — заявил Малинен в соцсети Х. Он выразил мнение, что военные действия теперь никогда не будут прежними.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором сообщил, что Украина атаковала объекты на территории страны применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.

Удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» стал главной темой обсуждения в Европе и вызвал панику в Североатлантическом альянсе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад задуматься и стать осторожными из-за запуска данной ракеты. По мнению газеты The Washington Post, «Орешник» грозит Европе разрушительными последствиями даже в неядерном исполнении.

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Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» изменила правила ведения боевых действий. Об этом сообщил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен. «В этот день, вероятно, произошли события, которые больше всего изменили ход ведения войны со времен испытания „Тринити“ 16 июля 1945 года. А именно российский удар по заводу в Днепропетровске сверхскоростной ракетой 21 ноября 2024 года», — заявил Малинен в соцсети Х. Он выразил мнение, что военные действия теперь никогда не будут прежними. Ранее российский лидер Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором сообщил, что Украина атаковала объекты на территории страны применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. Удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» стал главной темой обсуждения в Европе и вызвал панику в Североатлантическом альянсе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад задуматься и стать осторожными из-за запуска данной ракеты. По мнению газеты The Washington Post, «Орешник» грозит Европе разрушительными последствиями даже в неядерном исполнении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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