В Финляндии сделали заявление после демонстрации возможностей «Орешника»

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» изменила правила ведения боевых действий. Об этом сообщил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«В этот день, вероятно, произошли события, которые больше всего изменили ход ведения войны со времен испытания „Тринити“ 16 июля 1945 года. А именно российский удар по заводу в Днепропетровске сверхскоростной ракетой 21 ноября 2024 года», — заявил Малинен в соцсети Х. Он выразил мнение, что военные действия теперь никогда не будут прежними.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором сообщил, что Украина атаковала объекты на территории страны применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины.
Удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» стал главной темой обсуждения в Европе и вызвал панику в Североатлантическом альянсе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад задуматься и стать осторожными из-за запуска данной ракеты. По мнению газеты The Washington Post, «Орешник» грозит Европе разрушительными последствиями даже в неядерном исполнении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.