Песков раскрыли детали встречи Путина с Медведевым и Кудриным

Песков: встреча Путина с Медведевым и Кудриным будет непубличной
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Подобные контакты случаются достаточно часто, заявил Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях встречи президента России Владимира Путина с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным. Представитель Кремля сообщил, что такие контакты происходят достаточно часто и являются рабочими.

«Такие контакты происходят достаточно часто», — заявил Песков. Он отметил, что в данном случае подобные рабочие контакты носят непубличный характер.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях встречи президента России Владимира Путина с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным. Представитель Кремля сообщил, что такие контакты происходят достаточно часто и являются рабочими. «Такие контакты происходят достаточно часто», — заявил Песков. Он отметил, что в данном случае подобные рабочие контакты носят непубличный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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