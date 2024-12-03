Песков раскрыли детали встречи Путина с Медведевым и Кудриным

Подобные контакты случаются достаточно часто, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях встречи президента России Владимира Путина с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным. Представитель Кремля сообщил, что такие контакты происходят достаточно часто и являются рабочими.
«Такие контакты происходят достаточно часто», — заявил Песков. Он отметил, что в данном случае подобные рабочие контакты носят непубличный характер.
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