Пожар в Троице-Сергиевой лавре не уничтожил «Троицу» Андрея Рублева

Икона «Троица» Андрея Рублева не пострадала в результате пожара в Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в монастыре. Возгорание произошло в колокольне, где не хранились святыни.
«Троица» находится в другом храме, не связанном с колокольней, где произошло возгорание. «В колокольне лавры святынь не хранилось. Там находились электрощиты и проводка», — сказал источник.
По словам источника, монахи лавры оперативно приступили к локализации пожара до прибытия сотрудников МЧС. Это помогло предотвратить распространение огня.
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