Пожар в Троице-Сергиевой лавре не уничтожил «Троицу» Андрея Рублева

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Возгорание произошло не в тех помещениях, где хранятся иконы
Возгорание произошло не в тех помещениях, где хранятся иконы Фото:

Икона «Троица» Андрея Рублева не пострадала в результате пожара в Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в монастыре. Возгорание произошло в колокольне, где не хранились святыни.

«Троица» находится в другом храме, не связанном с колокольней, где произошло возгорание. «В колокольне лавры святынь не хранилось. Там находились электрощиты и проводка», — сказал источник.

По словам источника, монахи лавры оперативно приступили к локализации пожара до прибытия сотрудников МЧС. Это помогло предотвратить распространение огня.

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Икона «Троица» Андрея Рублева не пострадала в результате пожара в Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в монастыре. Возгорание произошло в колокольне, где не хранились святыни. «Троица» находится в другом храме, не связанном с колокольней, где произошло возгорание. «В колокольне лавры святынь не хранилось. Там находились электрощиты и проводка», — сказал источник. По словам источника, монахи лавры оперативно приступили к локализации пожара до прибытия сотрудников МЧС. Это помогло предотвратить распространение огня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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