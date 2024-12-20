Times предупредила о неожиданном риске по поводу британских инструкторов на Украине

The Times: британские инструкторы ВСУ на Украине — потенциальная цель для России
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Адаптация подготовки войск под нужды Киева необходима, заявил Хили
Адаптация подготовки войск под нужды Киева необходима, заявил Хили Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Британские инструкторы на Украине рискуют стать военной целью для России, если обучение ВСУ перенесут с территории Великобритании на западную Украину. Об этом пишет газета The Times.

«Если Великобритания отправит на Украину военных инструкторов для подготовки солдат ВСУ, они станут целью для России», — передает слова западных чиновников газета. Глава минобороны Британии Джон Хили заявил о необходимости адаптировать подготовку войск под нужды Киева.

Осенью 2023 года инициатива о направлении инструкторов на Украину поддерживалась бывшим главой генштаба Сухопутных войск Британии генералом Патриком Сандерсом, но встречала сопротивление со стороны начальника штаба обороны. До начала украинского конфликта обучение военных ВСУ проводилось на западе Украины, однако с января 2022 года оно было приостановлено. В Кремле подчеркивали, что появление военных НАТО на украинской территории приведет к эскалации конфликта.

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Британские инструкторы на Украине рискуют стать военной целью для России, если обучение ВСУ перенесут с территории Великобритании на западную Украину. Об этом пишет газета The Times. «Если Великобритания отправит на Украину военных инструкторов для подготовки солдат ВСУ, они станут целью для России», — передает слова западных чиновников газета. Глава минобороны Британии Джон Хили заявил о необходимости адаптировать подготовку войск под нужды Киева. Осенью 2023 года инициатива о направлении инструкторов на Украину поддерживалась бывшим главой генштаба Сухопутных войск Британии генералом Патриком Сандерсом, но встречала сопротивление со стороны начальника штаба обороны. До начала украинского конфликта обучение военных ВСУ проводилось на западе Украины, однако с января 2022 года оно было приостановлено. В Кремле подчеркивали, что появление военных НАТО на украинской территории приведет к эскалации конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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