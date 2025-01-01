Румыния и Болгария стали полноправными членами Шенгенской зоны

С 1 января 2025 года Румыния и Болгария официально стали членами Шенгенской зоны. Теперь на сухопутных границах с другими странами-участниками соглашения были отменены паспортные проверки.
В декабре Совет Европейского утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенскому соглашению. Датой присоединения назначили 1 января 2025 года.
Румыния и Болгария стали членами Европейского Союза в 2007 году и планировали завершить все необходимые процедуры для вступления в Шенгенскую зону к 2011 году. Но сделать это быстро не удалось из-за блокировки со стороны Австрии и Нидерландов. После многолетних усилий по укреплению внешних границ и улучшению процедур предоставления убежища в Румынии и Болгарии в декабре 2023 года Австрия сняла свое вето на расширение Шенгена, что стало ключевым моментом для двух стран.
Тогда Совет ЕС одобрил введение «частичного Шенгена» для Румынии и Болгарии с 31 марта 2024 года, что позволило отменить визовый контроль на воздушном и морском транспорте, сохраняя его на наземных пунктах пропуска. Это решение стало первым случаем в истории ЕС, когда процесс приема в Шенгенскую зону делился на этапы.
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