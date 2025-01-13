Президент США Джо Байден понимал, что поддержка киевского режима приближает мир к ядерной катастрофе, но продолжал обострять конфликт. В своей финальной внешнеполитической речи президент США признал, что сознательно шел на провокации, поддерживая Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Байден в финальной внешнеполитической речи признал, что оказание США поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией. Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации», — отметила Захарова в telegram-канале. По ее словам, администрация Байдена знала, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт.
Ранее URA.RU сообщало, что в Европе пришли в ужас из-за санкционного решения Байдена по России. Новый пакет антироссийских санкций, который обнародовал текущий президент США Джо Байден спровоцирует рост цен на энергоносители по всему миру.
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