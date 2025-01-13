13 января 2025

Захарова: Байден признал, что США подталкивают мир к ядерному конфликту

© Служба новостей «URA.RU»
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Байденовская администрация знала, что подталкивает мир к пропасти
Байденовская администрация знала, что подталкивает мир к пропасти Фото:

Президент США Джо Байден понимал, что поддержка киевского режима приближает мир к ядерной катастрофе, но продолжал обострять конфликт. В своей финальной внешнеполитической речи президент США признал, что сознательно шел на провокации, поддерживая Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Байден в финальной внешнеполитической речи признал, что оказание США поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией. Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации», — отметила Захарова в telegram-канале. По ее словам, администрация Байдена знала, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Европе пришли в ужас из-за санкционного решения Байдена по России. Новый пакет антироссийских санкций, который обнародовал текущий президент США Джо Байден спровоцирует рост цен на энергоносители по всему миру.

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Президент США Джо Байден понимал, что поддержка киевского режима приближает мир к ядерной катастрофе, но продолжал обострять конфликт. В своей финальной внешнеполитической речи президент США признал, что сознательно шел на провокации, поддерживая Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Байден в финальной внешнеполитической речи признал, что оказание США поддержки Киеву создавало риск развязывания ядерной конфронтации с Россией. Сегодняшнее заявление Байдена — признание в осознано совершенной провокации», — отметила Захарова в telegram-канале. По ее словам, администрация Байдена знала, что подталкивает мир к пропасти, и все равно разжигала конфликт.  Ранее URA.RU сообщало, что в Европе пришли в ужас из-за санкционного решения Байдена по России. Новый пакет антироссийских санкций, который обнародовал текущий президент США Джо Байден спровоцирует рост цен на энергоносители по всему миру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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