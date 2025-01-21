ВС РФ взяли под контроль Волково в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ взяли пол контроль еще один населенный пункт в ДНР
ВС РФ взяли пол контроль еще один населенный пункт в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС России освободили на покровском направлении фронта в ДНР населенный пункт Волково. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР», — заявили в оборонном ведомстве. Ранее в регионе был освобожден еще один населенный пункт — Шевченко. Также и в ЛНР российские бойцы взяли под контроль Новоегоровку. 

Продвижение ВС РФ наблюдается на всем покровском направлении. На данный момент военные продолжают охватывать Покровск (Красноармейск) с южной стороны. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВС России освободили на покровском направлении фронта в ДНР населенный пункт Волково. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР», — заявили в оборонном ведомстве. Ранее в регионе был освобожден еще один населенный пункт — Шевченко. Также и в ЛНР российские бойцы взяли под контроль Новоегоровку.  Продвижение ВС РФ наблюдается на всем покровском направлении. На данный момент военные продолжают охватывать Покровск (Красноармейск) с южной стороны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...