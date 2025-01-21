ВС РФ взяли под контроль Волково в ДНР

ВС России освободили на покровском направлении фронта в ДНР населенный пункт Волково. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские войска освободили населенный пункт Волково в ДНР», — заявили в оборонном ведомстве. Ранее в регионе был освобожден еще один населенный пункт — Шевченко. Также и в ЛНР российские бойцы взяли под контроль Новоегоровку.
Продвижение ВС РФ наблюдается на всем покровском направлении. На данный момент военные продолжают охватывать Покровск (Красноармейск) с южной стороны.
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