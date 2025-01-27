На трассе в Екатеринбург грузовик насмерть снес тюменца. Фото

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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс, гибдд, дпс
Силовики проводят расследование (архивное фото) Фото:

На 201-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень грузовик насмерть сбил 66-летнего тюменца, который шел вдоль забора в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«26 января около 00:00 часов 50-летний водитель Isuzu Forward при движении в сторону Екатеринбурга допустил наезд на 66-летнего пешехода, двигающегося в попутном направлении по левой полосе вдоль металлического барьерного ограждения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП», — пояснили в ведомстве.

Экспресс-тест показал, что водитель был трезв. Его стаж вождения составляет 25 лет, за которые привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД четыре раза. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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На 201-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень грузовик насмерть сбил 66-летнего тюменца, который шел вдоль забора в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «26 января около 00:00 часов 50-летний водитель Isuzu Forward при движении в сторону Екатеринбурга допустил наезд на 66-летнего пешехода, двигающегося в попутном направлении по левой полосе вдоль металлического барьерного ограждения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП», — пояснили в ведомстве. Экспресс-тест показал, что водитель был трезв. Его стаж вождения составляет 25 лет, за которые привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД четыре раза. Сейчас правоохранители проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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