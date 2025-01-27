На 201-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень грузовик насмерть сбил 66-летнего тюменца, который шел вдоль забора в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«26 января около 00:00 часов 50-летний водитель Isuzu Forward при движении в сторону Екатеринбурга допустил наезд на 66-летнего пешехода, двигающегося в попутном направлении по левой полосе вдоль металлического барьерного ограждения. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП», — пояснили в ведомстве.
Экспресс-тест показал, что водитель был трезв. Его стаж вождения составляет 25 лет, за которые привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД четыре раза. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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