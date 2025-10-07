Семь украинских БПЛА сбиты над тремя российскими регионами

Срочная новость
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
Семь украинских БПЛА уничтожено в небе над территориями Брянской, Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве также добавили, что беспилотники были сбиты в период с 14:00 по 17:00 по мск. Информации о пострадавших и разрушениях официальные лица на данный момент не публиковали.
