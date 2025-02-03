В Воронеже объявлена авиационная опасность

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах.
«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал в своем telegram-канале Гусев.
Он подчеркнул, что в случае нахождения дома следует оставаться в помещениях без окон и с надежными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Если вы оказались на улице, необходимо немедленно пройти в ближайшее здание или иное подходящее укрытие.
Ранее в Воронежской области были успешно сбиты несколько вражеских дронов благодаря действиям сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в двух районах региона. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале, серьезных разрушений и жертв в результате инцидента не зафиксировано.
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