В Воронеже объявлена авиационная опасность

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В Воронежской области звучит сигнал авиационной опасности
В Воронежской области звучит сигнал авиационной опасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал в своем telegram-канале Гусев.

Он подчеркнул, что в случае нахождения дома следует оставаться в помещениях без окон и с надежными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Если вы оказались на улице, необходимо немедленно пройти в ближайшее здание или иное подходящее укрытие.

Ранее в Воронежской области были успешно сбиты несколько вражеских дронов благодаря действиям сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в двух районах региона. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале, серьезных разрушений и жертв в результате инцидента не зафиксировано.

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В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах. «Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность!» — написал в своем telegram-канале Гусев. Он подчеркнул, что в случае нахождения дома следует оставаться в помещениях без окон и с надежными стенами, таких как коридоры, ванные комнаты или кладовые. Если вы оказались на улице, необходимо немедленно пройти в ближайшее здание или иное подходящее укрытие. Ранее в Воронежской области были успешно сбиты несколько вражеских дронов благодаря действиям сил противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в двух районах региона. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем telegram-канале, серьезных разрушений и жертв в результате инцидента не зафиксировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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