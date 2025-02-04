Автоконцерн Honda захотел поглотить Nissan

Японский автоконцерн Honda Motor предложил другой автомобильной компании из Японии, Nissan Motor, стать ее дочерней компанией. Об этом сообщили в японских СМИ со ссылкой на источники.
«Honda Motor Co. обратилась к Nissan Motor Co. с предложением стать её дочерней компанией», — рассказали в японском информагентстве Kyodo News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Там отметили, что это предложение сильно изменило текущие планы по слиянию двух концернов в единый холдинг.
В декабре прошлого года Nissan и Honda начали переговоры о слиянии в холдинг в 2026 году. При этом они должны были работать каждая под своим брендом, но в рамках новой компании.
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