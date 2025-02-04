Автоконцерн Honda захотел поглотить Nissan

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Honda может стать материнской компанией Nissan
Honda может стать материнской компанией Nissan Фото:

Японский автоконцерн Honda Motor предложил другой автомобильной компании из Японии, Nissan Motor, стать ее дочерней компанией. Об этом сообщили в японских СМИ со ссылкой на источники.

«Honda Motor Co. обратилась к Nissan Motor Co. с предложением стать её дочерней компанией», — рассказали в японском информагентстве Kyodo News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Там отметили, что это предложение сильно изменило текущие планы по слиянию двух концернов в единый холдинг. 

В декабре прошлого года Nissan и Honda начали переговоры о слиянии в холдинг в 2026 году. При этом они должны были работать каждая под своим брендом, но в рамках новой компании.

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Японский автоконцерн Honda Motor предложил другой автомобильной компании из Японии, Nissan Motor, стать ее дочерней компанией. Об этом сообщили в японских СМИ со ссылкой на источники. «Honda Motor Co. обратилась к Nissan Motor Co. с предложением стать её дочерней компанией», — рассказали в японском информагентстве Kyodo News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Там отметили, что это предложение сильно изменило текущие планы по слиянию двух концернов в единый холдинг.  В декабре прошлого года Nissan и Honda начали переговоры о слиянии в холдинг в 2026 году. При этом они должны были работать каждая под своим брендом, но в рамках новой компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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