Врачи рассказали, чем может быть опасна теплая зима

Сезон аллергии начнется как минимум на месяц раньше обычного. Причина — аномально теплая зима в России. Людям, страдающим поллинозом (аллергической реакцией на пыльцу растений), стоит подготовиться к раннему началу сезона аллергии, предупредили врачи.
«В Москве и Московской области уже есть пыльца ольхи, а на северо-западе — орешника. Цветение березы ожидается в начале марта, вместо конца апреля и мая. При этом, в 52 регионах пока нет препарата для иммунотерапии „Сталораль“. Местные власти обещают, что он появится к концу февраля», — передают «Известия» данные аналитического сервиса для аллергиков «Пыльца Club».
Аллергологи-иммунологи при аллергии на пыльцу деревьев рекомендуют начинать в декабре–январе аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ). Если есть реакция на пыльцу трав, то стоит принимать препараты уже в январе–феврале.
В свою очередь опрошенные «Известиями» врачи напоминают, что при аллергии следует принимать антигистаминные препараты, чтобы избежать тяжелых последствий при резком старте цветения растений. Также медики советуют аллергикам уже сейчас носить медицинские маски на улице и минимизировать прогулки в парках.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что на большей части территории России зима 2024—2025 года стала аномально теплой. Это произошло из-за глобальных изменений климата.
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