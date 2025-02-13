Медведев: Россию невозможно поставить на колени

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По словам Медведева, до этого «мир балансировал на грани апокалипсиса»
По словам Медведева, до этого «мир балансировал на грани апокалипсиса» Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Россию невозможно поставить на колени, поэтому диалог между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным важен «сам по себе». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Контакты и консультации гораздо ценнее надувания щек и желания нанести стратегическое поражение России. Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно... Разговор президентов России и США наконец состоялся. Это очень важно само по себе», — написал Медведев во «ВКонтакте».

По его словам, на мировой арене нет и не должно быть главной страны. Самонадеянные американские элиты должны усвоить этот урок, добавил Медведев.

Ранее стало известно, что Украина осталась разочарованной разговором Трампа и Путина. Это произошло на фоне того, что американская сторона фактически оставила украинскую без поддержки. Об этом писал «Ридус».

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Россию невозможно поставить на колени, поэтому диалог между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным важен «сам по себе». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Контакты и консультации гораздо ценнее надувания щек и желания нанести стратегическое поражение России. Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно... Разговор президентов России и США наконец состоялся. Это очень важно само по себе», — написал Медведев во «ВКонтакте». По его словам, на мировой арене нет и не должно быть главной страны. Самонадеянные американские элиты должны усвоить этот урок, добавил Медведев. Ранее стало известно, что Украина осталась разочарованной разговором Трампа и Путина. Это произошло на фоне того, что американская сторона фактически оставила украинскую без поддержки. Об этом писал «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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