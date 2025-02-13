Медведев: Россию невозможно поставить на колени

Россию невозможно поставить на колени, поэтому диалог между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным важен «сам по себе». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Контакты и консультации гораздо ценнее надувания щек и желания нанести стратегическое поражение России. Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно... Разговор президентов России и США наконец состоялся. Это очень важно само по себе», — написал Медведев во «ВКонтакте».
По его словам, на мировой арене нет и не должно быть главной страны. Самонадеянные американские элиты должны усвоить этот урок, добавил Медведев.
Ранее стало известно, что Украина осталась разочарованной разговором Трампа и Путина. Это произошло на фоне того, что американская сторона фактически оставила украинскую без поддержки. Об этом писал «Ридус».
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