Лидер оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором она призвала игнорировать враждебные действия Румынии, совершаемые под эгидой НАТО и ЕС. Об этом сообщили в пресс-служе Шошоакэ.
«От имени румынского народа, который является для России братским по православной вере, призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС, поскольку оно не представляет волю румынского народа, которому запретили выбрать суверенное руководство», — написала румынский политик в письме Путину. Текст документа передает РИА Новости.
Шошоакэ заявила, что ее дважды неправомерно исключали из списка кандидатов на президентские выборы в Румынии. Она объяснила это своей позицией. По ее словам, это произошло из-за поддержки мира, стремления к независимости страны и противодействия участию в военных действиях, инициированных Великобританией, Францией и Брюсселем.
Политик также выразила обеспокоенность по поводу политического давления и влияния ЕС и НАТО на Румынию, указав на навязывание участия страны в международных конфликтах. «Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза», — заключила Шошоакэ.
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