В России раскрыли, куда вложить деньги после падения ставок на кредиты

Когда ключевая ставка ЦБ начнет снижаться, одним из оптимальных инструментов для вложений станут облигации — как государственные, так и корпоративные. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
«Для снижения рисков можно выбрать облигации — как государственные, так и корпоративные. Ставки по ним тоже скорее всего снизятся, однако это вариант с невысоким уровнем риска», — сообщила агентству «Прайм» Ермилова. Кроме того, можно вложить средства в драгоценные металлы — золото, серебро, платину и палладий. Это подходит для долгосрочной стратегии. Важно диверсифицировать инвестиции, распределяя их не на один конкретный металл, а на все четыре представленных.
Ранее URA.RU сообщало, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% после заседания совета директоров 21 марта. Возможное снижение ставки может произойти не ранее второго полугодия 2025 года, в зависимости от инфляции и экономической активности. Если инфляция продолжит умеренно снижаться, к концу 2025 года ставка может опуститься до 17-18% годовых. Такой прогноз дал экономист Александр Абрамов.
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