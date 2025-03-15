В Румынии запретили участвовать в выборах еще одному кандидату

16 марта 2025 в 02:56 Размер текста - 17 +

Шошоакэ стала вторым кандидатом, которому отказала избирательная комиссия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Избирательная комиссия Румынии исключила кандидата от крайне правых сил Диану Шошоакэ из списка участников президентских выборов, запланированных на май 2025 года. Решение принято на фоне усиливающейся политической напряженности в стране. Об этом пишет газета The Guardian. Новость по теме Депутат из Румынии Шошоакэ надела намордник на заседании Европарламента. Видео «В субботу, 15 марта, избирательная комиссия Румынии исключила из президентских выборов второго кандидата от крайне правых сил Диану Шошоакэ. Исключение Шошоакэ последовало за исключением из гонки фаворита Кэлина Джорджеску», — написало издание. Как сообщало URA.RU, ранее Центральная избирательная комиссия Румынии отказала в участии в президентских выборах независимому кандидату Кэлину Джорджеску. По данным политических источников, за отклонение кандидатуры проголосовали десять из 14 членов Центризбиркома. Позднее ЦИК представила общественности часть решения об отклонении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирательная комиссия Румынии исключила кандидата от крайне правых сил Диану Шошоакэ из списка участников президентских выборов, запланированных на май 2025 года. Решение принято на фоне усиливающейся политической напряженности в стране. Об этом пишет газета The Guardian. «В субботу, 15 марта, избирательная комиссия Румынии исключила из президентских выборов второго кандидата от крайне правых сил Диану Шошоакэ. Исключение Шошоакэ последовало за исключением из гонки фаворита Кэлина Джорджеску», — написало издание. Как сообщало URA.RU, ранее Центральная избирательная комиссия Румынии отказала в участии в президентских выборах независимому кандидату Кэлину Джорджеску. По данным политических источников, за отклонение кандидатуры проголосовали десять из 14 членов Центризбиркома. Позднее ЦИК представила общественности часть решения об отклонении.