15 марта 2025

В Румынии запретили участвовать в выборах еще одному кандидату

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Заседание городской думы. Курган, депутат, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Шошоакэ стала вторым кандидатом, которому отказала избирательная комиссия Фото:

Избирательная комиссия Румынии исключила кандидата от крайне правых сил Диану Шошоакэ из списка участников президентских выборов, запланированных на май 2025 года. Решение принято на фоне усиливающейся политической напряженности в стране. Об этом пишет газета The Guardian.

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«В субботу, 15 марта, избирательная комиссия Румынии исключила из президентских выборов второго кандидата от крайне правых сил Диану Шошоакэ. Исключение Шошоакэ последовало за исключением из гонки фаворита Кэлина Джорджеску», — написало издание.

Как сообщало URA.RU, ранее Центральная избирательная комиссия Румынии отказала в участии в президентских выборах независимому кандидату Кэлину Джорджеску. По данным политических источников, за отклонение кандидатуры проголосовали десять из 14 членов Центризбиркома. Позднее ЦИК представила общественности часть решения об отклонении.

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Избирательная комиссия Румынии исключила кандидата от крайне правых сил Диану Шошоакэ из списка участников президентских выборов, запланированных на май 2025 года. Решение принято на фоне усиливающейся политической напряженности в стране. Об этом пишет газета The Guardian. «В субботу, 15 марта, избирательная комиссия Румынии исключила из президентских выборов второго кандидата от крайне правых сил Диану Шошоакэ. Исключение Шошоакэ последовало за исключением из гонки фаворита Кэлина Джорджеску», — написало издание. Как сообщало URA.RU, ранее Центральная избирательная комиссия Румынии отказала в участии в президентских выборах независимому кандидату Кэлину Джорджеску. По данным политических источников, за отклонение кандидатуры проголосовали десять из 14 членов Центризбиркома. Позднее ЦИК представила общественности часть решения об отклонении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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