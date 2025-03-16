Генерал Бужинский спрогнозировал, какие территории Россия может получить без боя

Вооруженные силы Российской Федерации могут взять под свой контроль территории в новых регионах, которые еще не были освобождены, без ведения боевых действий, обменяв их на возможность создания буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
«Если дело дойдет до территориальных разменов, буферную зону в Сумской и Харьковской областях можно будет обменять на еще не освобожденные территории тех регионов, которые Россия включила в свой состав», — рассказал Бужинский в беседе с aif.ru. По его словам, ВСУ теряют контроль не только в Курской, но и в Сумской областях.
Бужинский напомнил, что президент России Владимир Путин ранее выразил необходимость создания в этих регионах зоны безопасности, чтобы предотвратить обстрелы российской территории. Для реализации этой меры необходимо фактически организовать оборонительные позиции на приграничных территориях, отмечает генерал-лейтенант в отставке.
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