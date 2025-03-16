Генерал Бужинский спрогнозировал, какие территории Россия может получить без боя

Бужинский: ВС РФ может занять неосвобожденные территории новых регионов без боя
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ВС РФ могут отказаться от наступления под Харьковом и Сумами, но зато получить всю территорию новых регионов, считает генерал
ВС РФ могут отказаться от наступления под Харьковом и Сумами, но зато получить всю территорию новых регионов, считает генерал Фото:
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Вооруженные силы Российской Федерации могут взять под свой контроль территории в новых регионах, которые еще не были освобождены, без ведения боевых действий, обменяв их на возможность создания буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

«Если дело дойдет до территориальных разменов, буферную зону в Сумской и Харьковской областях можно будет обменять на еще не освобожденные территории тех регионов, которые Россия включила в свой состав», — рассказал Бужинский в беседе с aif.ru. По его словам, ВСУ теряют контроль не только в Курской, но и в Сумской областях.

Бужинский напомнил, что президент России Владимир Путин ранее выразил необходимость создания в этих регионах зоны безопасности, чтобы предотвратить обстрелы российской территории. Для реализации этой меры необходимо фактически организовать оборонительные позиции на приграничных территориях, отмечает генерал-лейтенант в отставке. 

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Вооруженные силы Российской Федерации могут взять под свой контроль территории в новых регионах, которые еще не были освобождены, без ведения боевых действий, обменяв их на возможность создания буферной зоны в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский. «Если дело дойдет до территориальных разменов, буферную зону в Сумской и Харьковской областях можно будет обменять на еще не освобожденные территории тех регионов, которые Россия включила в свой состав», — рассказал Бужинский в беседе с aif.ru. По его словам, ВСУ теряют контроль не только в Курской, но и в Сумской областях. Бужинский напомнил, что президент России Владимир Путин ранее выразил необходимость создания в этих регионах зоны безопасности, чтобы предотвратить обстрелы российской территории. Для реализации этой меры необходимо фактически организовать оборонительные позиции на приграничных территориях, отмечает генерал-лейтенант в отставке. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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